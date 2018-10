„Friedenseiche“ gedeiht seit über 70 Jahren

Aus dem kleinen Bäumchen, das ursprünglich ein Wildwuchs in einem landwirtschaftlichen Garten war, ist nach rund 72 Jahren eine kräftige Eiche geworden. So lange steht der Laubbaum nämlich schon im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Herdgasse/Kupfstraße in Burgrieden. Älteren Generationen ist der Standort des Baumes in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulhauses und des Gasthauses „Zum Löwen“ noch unter der Bezeichnung „Stelle“ bekannt. Auf ein Foto mit absolutem Seltenheitswert sind die Hobby-Heimatforscher im Fundus des Historischen Vereins kürzlich bei Archivierungsarbeiten gestoßen. Und prompt hat dieses Zeitzeugnis beim einen oder anderen Erinnerungen an alte Zeiten wachgerufen, in der sie noch die achtklassige Volksschule am Ort besuchten und für sie die „Stelle“ mit dem jungen Eichenbaum ein beliebter Treffpunkt war. Vor allem zur Winterszeit war der Ort „oben im Dorf“ der Start für so manche rasante Schlittenfahrt die lange Hauptstraße hinunter.

Die Fahrt mit von Schlittschuhfahrern im „Kächele“ gesteuerten winterlichen Sportgeräten endete nicht selten erst in der Burgstraße. Der Verkehr in der Achstetter Straße, die dabei überquert werden musste, um in besagte Burgstraße zu gelangen, hielt sich noch in Grenzen. „Doch ein bisschen leichtsinnig war es schon“, erinnern sich die älteren Semester unter den Heimatkundlern. Nicht mehr präsent ist ihnen ein freilich ein unerfreuliches Ereignis: In den 50er-Jahren hatten der oder die Täter den schmalen Stamm des Eichenbäumchens angesägt. Ob die Baumfrevler bei ihrem schändlichen und von vielen Bürgern missbilligten Tun gestört wurden, ist nicht bekannt. Der Anschlag wurde – davon geht der Historische Verein aus – nie aufgeklärt.

Doch der damals vielleicht erst zehn Jahre alte Eichenbaum erholte sich. Übrig geblieben ist eine kaum mehr sichtbare Schnittnarbe. Wie kam eigentlich das Bäumchen an seinen Standort im Oberdorf? Der Schreiber dieser Zeilen hat sich jetzt beim Auffinden des oben erwähnten Fotos an ein Gespräch mit zwei vor etlichen Jahren gestorbenen Burgrieder Bürgern erinnert. Diesen zufolge kam der Vater des einen auf die Idee, ein kleines Eichenbäumchen, das sich als Wildling in einer Grenzhecke in seinem Garten eingenistet hatte, zu verpflanzen. Nicht lange nach Kriegsende im März 1946 fand die kleine Eiche auf der „Stelle“ einen dauerhaften Standort – mit behördlicher Genehmigung der Gemeinde. Und da die schmerzliche Erinnerung an den zweiten Weltkrieg noch frisch war, tauften die Baumpflanzer um Franz Kranzegger – er wanderte berufsbedingt später nach Brasilien aus – den Eichenbaum mit dem kaum armdicken Stamm auf den Namen „Friedenseiche“.

Offensichtlich gefiel es ihr am neuen Platz ausgesprochen gut, sie wuchs und gedieh prächtig, sehr zur Freude der „Oberdörfler“, der Schulkinder, den Jugendlichen des Dorfes und insbesondere den Pflanzaktivisten.