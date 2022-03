Frank Högerle macht Wahlkampf auf dem Burgrieder Dorfplatz

Die Bürgermeisterwahl in der Rottalgemeinde rückt näher. Am Sonntag, 20. März, bestimmen die Wählerinnen und Wähler, wer in den kommenden acht Jahren Bürgermeister von Burgrieden wird. Einer der drei Kandidaten, Frank Högerle, hatte am Freitagnachmittag vergangener Woche zu einem Bürgergespräch auf dem Dorfplatz eingeladen. Rund 30 Personen nahmen die Einladung an, unterhielten sich rege mit dem Bewerber aus Schwendi und brachten ganz persönliche Anliegen vor, die das Gemeinwesen betreffen.

„Das Interesse an meiner Veranstaltung vor Ort und an der Kommunalpolitik hat mich sehr gefreut. Die Themen waren breit gefächert, es hat mir Spaß gemacht, in diesem Rahmen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten“, sagte Högerle. Zu den ersten Gesprächspartnerinnen zählte eine Bewohnerin der Wohngemeinschaft „Lebenswert“ im „Allengerechten Wohnen“ in Burgrieden. Frank Högerle bekräftigte: „Der Wohnpark ist ein gutes, vorzeigbares Projekt.“

Von weiteren Diskutanten wurden eine Reihe von Themen angesprochen, die in der Gemeinde ausbaufähig seien. Wie bereits bei anderen Gesprächen, vor allem auch mit Vertretern von Vereinen und Gruppierungen, betonte der 39-jährige Kandidat, es sei ihm ein zentrales Anliegen, das bislang Erreichte zu bewahren und gleichzeitig zukunftsorientiert und ausgewogen weiter zu entwickeln. An Beispielen wurden von den gezielt oder zufällig vorbeigekommenen Bürgerinnen und Bürgern etliche genannt. Um allzu große Erwartungen zu dämpfen, betonte Frank Högerle: „Ich komme nicht mit fertigen Lösungen, ich möchte aber in die vorhandene Infrastruktur aller drei Ortsteile investieren.“