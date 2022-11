Finissage bei „Kunst in der Kanzlei“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im März 2020 war die Ausstellung der Bilder unseres Mitglieds Marion Mutschler in der Steuerkanzlei Ute Hiller unter dem Motto „Kunst in der Kanzlei“ samt Vernissage geplant. Leider begann in der Woche nach Ausstellungsbeginn der Lockdown und eine lange Phase der Beschränkungen. Nur wenige Besucher konnten die Bilder der Künstlerin bewundern.

Grund genug wenigstens das Ende der Ausstellung gebührend zu feiern. Viele Gäste sind am 10. November der Einladung des Gewerbevereins und von Marion Mutschler gefolgt. Bei Sekt und Häppchen konnten die einzelnen Werke in Ruhe betrachtet und gemeinsam besprochen werden.

Vorstand Marc-Gregor Weidt fasst den Abend wie folgt zusammen: Es war ein tolles Event, ein kurzweiliger Abend mit wunderbaren Gesprächen. Alle sind sich einig: Das schreit nach Wiederholung.