FFW Burgrieden bekommt neues Fahrzeug

Es ist ein emotionaler, ein sehnlichst herbeigesehnter Moment für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Gemeinde Burgrieden gewesen, als sie am späten Dienstagnachmittag das neue Löschgruppen-Fahrzeug LF 20 bei Magirus in Ulm übernehmen konnte. Damit ging nach rund dreijähriger Planungs-und Ausführungszeit ein Wunsch in Erfüllung, der gleichermaßen die Gemeinde und Feuerwehr schon ein bisschen mit Stolz erfüllt.

So strahlten beim Eintreffen des von Feuerwehrkamerad Dirk Hafenmayer gelenkten Hightech-Fahrzeugs die Feuerwehrleute und Vertreter vom Rathausteam und Gemeinderat mit der Sonne um die Wette. Und das völlig zurecht, denn diese Investition bedeutet, auf dem neuesten Stand der Technik und Ausrüstung angelangt zu sein.

In einer Pressemitteilung stellte der Leiter der Feuerwehr, Thorsten Karey, das LF 20 vor. Das auf einem 300 PS starken Daimler-Allradfahrgestell von Magirus in Ulm aufgebaute Fahrzeug bringt inklusive neun-köpfiger Besatzung rund 16 Tonnen auf die Waage. Es führt neben 2400 Litern Löschmittel (2 200 Liter Wasser und 200 Liter Schaummittel) und der Normbeladung eine umfangreiche Zusatzausrüstung zur technischen Hilfeleistung mit.

Das neue Auto ersetzt ein seit 35 Jahren im Einsatzdienst befindliches Tragkraft-Spritzenfahrzeug (TSF), einen Tragkraft-Spritzenanhänger (TSA, Baujahr 1956) sowie einen Feuerwehranhänger für technische Hilfeleistung. Dass Qualität seinen Preis hat, zeigt sich am Beispiel des neuen LF 20. Die Anschaffungskosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich laut Thorsten Karey auf rund 448 000 Euro. An Fördermitteln werden insgesamt 182 000 Euro gewährt, was einem Eigenanteil der Gemeinde von 266 666 Euro entspricht.

Das Löschgruppen- Fahrzeug rückt künftig als erstes Fahrzeug zu Einsätzen aus. Das seit 2001 vorhandene Löschfahrzeug LF 8/6 wird weiter seinen Dienst tun und dient als nachrückende Einheit zur Unterstützung und Aufbau einer leistungsfähigen Wasserversorgung. In den kommenden Wochen wird mit den Schulungen und der Einweisung der Einsatzmannschaft auf die neue Technik und Ausrüstung begonnen.

Thorsten Karey: „Für die Sicherheitsbilanz, bei der die Risikoklasse den verfügbaren Löschfahrzeugen gegenübergestellt wird, ergibt sich nun nicht nur ein ausgeglichenes, sondern ein positives Ergebnis, womit der weiteren Entwicklung der Gemeinde Rechnung getragen wird.“ Die offizielle Fahrzeugweihe verbunden mit einem Tag der offenen Tür ist für den Sommer dieses Jahr geplant.