Feuerwehrleute lernen Neues über Wiederbelebung

Um in Notsituationen besonnen reagieren zu können, haben sich die insgesamt 74 Angehörigen der Feuerwehr der Gemeinde Burgrieden im neuen Feuerwehrhaus in Erster Hilfe weitergebildet. Ermöglicht haben dies die freundschaftlichen Beziehungen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Biberach.

„Die örtliche Feuerwehr setzt mit dem Kurs weiter auf die bewährte Kooperation mit dem DRK in der Kreisstadt“, begründete Torsten Karey, Leiter der Gemeindefeuerwehr im Rottal, die Schulung, die zugleich die jährliche Auffrischung von vorhandenem Wissen aus früheren Kursen war. Die Einsatzabteilung wurde in drei Übungsgruppen mit jeweils bis zu 25 Feuerwehrleuten gegliedert.

Zunächst standen einige Termine zur Vorbereitung der Schulung auf dem Programm. Diese hatte in bewährter Manier Manfred Rommel aus Bühl, Kreisausbildungsleiter beim DRK Biberach, übernommen. Ihm zur Seite stand sein Sohn Jonas, Mitglied der Einsatzabteilung und Rettungssanitäter beim DRK Biberach. Sie hatten jetzt mehrere Stationen, so auch zu den so wichtigen Themen „Umgang mit bewusstlosen Personen“ und „ Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen“ organisiert.

Neu war für die Wehrmänner und -frauen das Üben von Wiederbelebungshilfe unter Einsatz eines Automatisierten Externen Defibrillators, kurz AED. Solche sprachgesteuerten Apparate sind in der Gemeinde etwa in der Rottalhalle und in der Geschäftsstelle der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal installiert.

Blick in Rettungswagen

Nach der Zusammenfassung des bislang Erlernten stand noch ein interessanter Einblick in einen DRK-Rettungswagen auf dem Programm. Neben aufschlussreichen Erläuterungen zum Fahrzeug selbst und seiner Ausrüstung wurde der Schwerpunkt auf das Üben unterstützender Handgriffe durch die Feuerwehrleute gelegt. Kursleiter und „Schüler“ waren sich darin einig, dass die jahrelange Kooperation zwischen Burgrieder Feuerwehr und DRK durch entsprechende wechselnde Themenbereiche für die jährliche Erste-Hilfe- Auffrischung fortgesetzt werden sollte.

Geprüft werden soll die Beschaffung eines Defibrillators für eines der Burgrieder Feuerwehrfahrzeuge. So könnte nach Ansicht der Feuerwehr auch der Verbreitungsgrad von Defibrillatoren erhöht und der medizinische Eigenschutz bei Übung und Einsatz verbessert werden. Für die Feuerwehrangehörigen mit rettungsdienstlicher Ausbildung bestünde damit die Möglichkeit, erweiterte Erste-Hilfe-Maßnahmen in Notsituationen leisten zu können, hieß es zur gewünschten Investition.