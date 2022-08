Feuer und Flamme in Burgrieden

Ein umfangreiches Kinderferienprogramm hatte die Gemeinde Burgrieden auch dieses Jahr wieder auf die Beine gestellt. Sehr beliebt und rasend schnell ausgebucht war hierbei die „Feuerwehr-Rallye“, die die Jugendfeuerwehr Burgrieden organisiert hatte. Und so haben sich am vergangenen Samstag knapp 30 Kinder voller Vorfreude vor dem Feuerwehrhaus versammelt. Mit dabei waren auch Laureen und Matteo. „Wir waren beide schon mit dem Papa mal bei der Feuerwehr, sind aber das erste Mal beim Ferienprogramm dabei.“ Matteo fügte hinzu, dass er „unbedingt mal zur Jugendfeuerwehr“ wolle. Um hier schon einmal reinzuschnuppern, startete Jugendfeuerwehrleiter Matthias Locher pünktlich mit der Gruppeneinteilung. Alle Gruppen hatten sechs Stationen zu bewältigen, rund um die bei der Feuerwehr wichtigen Themen: Wasser, Geschicklichkeit, Teamgeist und natürlich Feuer.

So gab es eine Lösch-Station, an der die Kinder das brandneue Löschfahrzeug der Burgrieder Feuerwehr testen konnten. Worauf es besonders ankommt, um das Feuer löschen zu können, weiß Nachwuchs-Feuerwehrfrau Lena. „Alle mithelfen, Schlauch anheben.“, gibt sie ihren Teamkameraden das Kommando.

Um Schnelligkeit und Geschick ging es bei einer anderen Station. Hier durften die Kindern Erbsen, die durch einen Feuerwehrschlauch fielen, mit einem Hammer treffen. Im Nebelzelt mussten versteckte Gegenstände gefunden werden. Dies jedoch unter erschwerten Bedingungen. Das Zelt wurde vernebelt, um Rauch bei einem Brand zu simulieren. Wertvolle Tipps gab es für die Kinder vom betreuenden Feuerwehrmann „Am Besten geht ihr auf die Knie, am Boden könnt ihr am meisten sehen.“ Dass nicht nur Rauch Löscharbeiten erschweren kann, lernten sie an der Station von Matthias Locher. Hier durften die Kinder eine Wärmebildkamera in der extra abgedunkelten Werkstatt benutzen, um sich zurechtzufinden.

Im Anschluss konnten sich die eifrigen Nachwuchsfeuerwehrfrauen und -männer beim gemeinsamen Grillen stärken. Und bei den Kindern ist nach diesem spannenden Tag eindeutig das Feuer entflammt für die Burgrieder Feuerwehr.