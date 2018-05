Festspiele: Was der neue Regisseur den Zuschauern bieten will

Wenn am Samstag, 7. Juli, mit dem Karl-May-Abenteuer „Unter Geiern – der Sohn des Bärenjägers“ die Burgrieder Festspiele in ihre fünfte Spielzeit gehen, dann hat ein Mann die erste Hürde seines neuen Engagements genommen: Der Schauspieler Michael Müller erlebt seine erste Aufführung als Regisseur und Autor des Drehbuchs. Dabei geht’s immer noch um Winnetou, um Schurken, Helden und Wildwest-Action – aber in weitgehend neuer Kulisse und mit neuer Handlung. „Es ist sehr, sehr vieles neu hier“, erklärt der 33-Jährige. In wenigen Tagen beginnen die Proben.

Obgleich noch eher jung, zählt Michael Müller bei den Festspielen schon als alter Hase, ist dem Publikum aber vor allem als kauziger Sam Hawkens bekannt. Das war die Rolle seiner ersten beiden Jahre in Burgrieden. Eine Rolle, die dem erfahrenen Schauspielprofi auch Spaß gemacht hat. Im vergangenen Jahr aber verschwand er erst einmal von der Festspielbühne, aber war doch dabei. Er habe backstage gearbeitet, erzählt er im Gespräch: „Ich habe viele Strukturen gelegt.“ Das heißt: Er beschäftigte sich mit den vielen Abläufen, die dem Publikum verborgen bleiben, ohne die eine Schauspielaufführung aber nicht funktionieren könnte. Etwa, wann „Maske“ benötigt wird, welche Garderobe gebraucht wird. Oder, in Burgrieden ganz wichtig, der Einsatz der Pferde: „Wann muss welches Pferd wo stehen?“

Ein neuer Winnetou

Es geht mit Blick auf die Saison 2018 auch um handwerkliche Anforderungen: Über das Jahr wurde die 70 Meter breite Bühne komplett umgestaltet. See und Stadt sind verschwunden, machten Platz für ein Indianerdorf und ein Farmgebäude. Da floss eine Menge Beton ins Erdreich, der nicht mehr sichtbar ist. Und für den frisch gebackenen Regisseur wuchs die Aufgabe zur Gesamtverantwortung, alle Beteiligten zusammenzuführen: die 25 Leute hinter den Kulissen, die Statisten, die Profis. „Es geht darum, das Team auf Theaterarbeit einzuschwören.“

Die zehn großen Rollen sind dabei schon lange vergeben. So tritt Max Feuerbach als neuer Winnetou auf. Der 30-Jährige hat 2015 seine Schauspielausbildung an der München Film Akademie abgeschlossen. Mit großem Enthusiasmus stehe er seither in Rollen wie der des Alceste in Molières „Der Menschenfeind“ und des Scheffler in „Der Hässliche“ von Marius von Mayenberg auf der „Werkstattbühne“ in Unterhaching, kann man auf der Internetseite der Festspiele nachlesen. Dass er die Grundlagen des Bühnenkampfs zu seinen Fähigkeiten zählt, dürfte ihm als Winnetou entgegen kommen.

Die titelgebende Rolle als Sohn des Bärenjägers ging an Ferdinand Ascher, der als freier Schauspieler in der süddeutschen Theaterszene und bei Gastauftritten im Fernsehen zu sehen ist. Die ernste Rolle als Vater Baumann hat dieses Jahr Marcus Jakovljevic, der vergangenes Jahr noch das Publikum als humorvoller Westmann Sam Hawkens zum Lachen gebracht hat und auch schon auf Kino-Erfahrung verweisen kann. Der gebürtige Münchner Jannis Hain ist in der Rolle des Indianerhäuptlings „Schwerer Mokassin“ zu sehen.

Er ist aus der BR-Krimiserie „Lebenslänglich Mord“ als Kommissar Florian Auer bekannt. Die einzige weibliche Rolle, die der hübschen und zu rettenden Farmerstochter Annie, hat die Österreicherin Daria Trenkwalder inne. Die 33-jährige Wahl-Münchnerin ist sehr sportlich und eine gute Reiterin, sagt der Regisseur. Das Publikum kennt sie auch schon von TV-Rollen wie in „Soko Kitzbühel“. Bekannt ist bereits der Österreicher Martin Strele: Er wird wieder Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand mimen. Der Wahl-Ulmer Dirk Linke, der 2017 als Old Firehand auftrat, wechselt nun als Hobble-Frank ins komische Fach.

Die Aufgabe habe ihn schon gereizt, in Burgrieden eine eigene Version von Winnetou auf die Bühne zu bringen, erklärt Michael Müller, wie er zu seiner neuen Aufgabe kam. Als die Geschäftsführerin Claudia Huitz ihm das Engagement anbot mit der Bitte, ein eigenes Textbuch zu schreiben, habe er gerne zugesagt.

Die Handlung ist bekannt: Die Farm des Siedlers Baumann wird von der „Geier-Bande“ überfallen, wobei Baumanns Frau getötet wird. Man lenkt den Verdacht auf die Indianer, der verbitterte Bärenjäger gerät in Lebensgefahr, und Winnetou muss eingreifen. Er habe Teile der eigentlich zweiteiligen Originalgeschichte zu einer zweieinhalbstündigen Handlung zusammengeführt, erklärt Michael Müller, um Action für die Bühne zu gewinnen – damit Winnetou und Old Shatterhand „nicht nur nebeneinander herreiten und Weisheiten austauschen“. Sie sollen so auch mehr Charakter bekommen. In jedem Fall verspricht Müller: „Die Aufführungen sind absolut professionelles Theater.“ Seine eigene Rolle als Schurke „Preston“ ist übrigens kurz: „Ich sterbe schon in der ersten Hälfte.“