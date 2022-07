Festspiele Burgrieden starten mit „Winnetou III“ in die neue Spielsaison

Die Festspiele Burgrieden starten am Samstag, 9. Juli, in eine neue Spielsaison. Im Einsatz sind dann zehn professionelle Hauptdarsteller, rund 25 Statisten und 15 Pferde. Auf dem Programm steht ein eher selten gespieltes Karl-May-Abenteuer: „Winnetou III – das Vermächtnis des Apachen“. Insgesamt wirken über 80 Menschen vor und hinter den Kulissen an den Aufführungen mit.

Klares Bekenntnis zum Christentum

„Karl May ist bekannt für seine wunderbaren Märchen, den Häuptling Winnetou und sein klares Bekenntnis zum Christentum“, erläutert Claudia Huitz, Geschäftsführende Gesellschafterin der Festspiele Burgrieden, und wirft die Frage auf: „In der heutigen Zeit ist das Thema Religion und Kirche offensichtlich nicht mehr ,modern’ – und hat schon gar keinen Platz in einem Live-Action-Theater – oder doch?“

Die Festspiele Burgrieden stünden ganz im Zeichen der Werte Karl Mays: „In jeder Inszenierung haben Gebet, Vergebung und die wertschätzende Diskussion über Religion und Gott einen hohen Stellenwert“, heißt es vonseiten der Veranstalter. „Die Heldenfiguren Winnetou und Old Shatterhand zeigen dem Publikum den Respekt vor der Schöpfung, den Wert der bedingungslosen Freundschaft und Völkerverständigung.“

Actionstück mit Humor und tiefen Emotionen

Durch die Filme der 60-Jahre ist bekannt, dass Winnetou in seinem letzten Kampf stirbt. „Doch die Filme weichen von der Romanvorlage ab und bringen nicht die tiefen Gedanken des Schriftstellers zum Ausdruck“, so Claudia Huitz. Der Roman enthalte nach dem Tod des Häuptlings sehr viele wichtige christliche Impulse, die aktueller sind denn je: Vergebung und Frieden, jemandem die Hand zu reichen und auf die Frage nach dem Lebenssinn Antworten zu finden – „das ist Winnetous Vermächtnis an uns“, sagt Huitz. „Das Publikum erwartet ein humorvolles Actionstück mit tiefen Emotionen und Denkanstößen.“ Die Regie führt Michael Müller.

Auf dem Vorplatz des Festspielgeländes wurde die Gastronomie in dieser Saison um ein Café und eine Bar erweitert. Dort sind nach der Vorstellung Getränke erhältlich.

Das sind die Spielzeiten

„Winnetou III – das Vermächtnis des Apachen“ ist vom 9. Juli bis 10. September auf der Bühne der Festspiele Burgrieden zu sehen. Vorstellungen sind freitags und samstags um 19.30 Uhr sowie sonntags um 17 Uhr. Sondervorstellungen gibt es am Samstag, 30. Juli, um 14.30 Uhr, sowie immer donnerstags im August um 19.30 Uhr.