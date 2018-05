Festspiel-Chefin und Sohn bei Probesprengung verletzt

Bei einer Explosion auf dem Gelände der Festspiele Burgrieden sind am Montag die Geschäftsführerin Claudia Huitz und ihr Sohn verletzt worden. Offenbar ist bei einer Probesprengung eine Sprengladung unkontrolliert explodiert.

Laut Polizeibericht haben Zeugen gegen 14.40 Uhr das Unglück gemeldet. Nach ersten Ermittlungen habe ein 24-Jähriger auf dem umzäunten Gelände eine Probesprengung durchführen wollen. Während der Vorbereitungen sei der Knallkörper unkontrolliert explodiert und der junge Mann dadurch schwer verletzt worden. Eine 46-jährige Frau, die sich in der Nähe aufgehalten hatte, habe sich leicht verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte nach Polizeiangaben den 24-Jährigen vom Festspielgelände in ein Krankenhaus, auch die Frau wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei in Biberach. Nähere Auskünfte seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Claudia Huitz bestätigte der SZ auf Anfrage, dass es sich bei den Verletzten um sie selbst und um ihren Sohn handle. Zur Unglücksursache und weiteren Details wollte sie sich nicht äußern.

Mehr entdecken: Ribannas Schicksal bannt das Publikum

Zu den insgesamt 36 Vorstellungen kamen 20.000 Besucher.