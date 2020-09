Erster Saisonsieg für den SV Burgrieden

Der SV Burgrieden hat sein Heimspiel in der Frauenfußball-Regionenliga VI gegen den TSB Ravensburg mit 2:0 gewonnen. Burgrieden war die bessere Mannschaft und gewann verdient . Das 1:0 fiel nach einem Eckball in der zweiten Minute. Eine TSB-Spielerin hatte zunächst noch per Kopf geklärt, Svenja Petersohn traf dann aber aus der zweiten Reihe. Das 2:0 fiel in der 26. Minute, als Kerstin Linder ihre Schnelligkeit ausnutzen konnte und im Eins-gegen-Eins den Ball ins lange Eck schoss. Auch die Ravensburgerinnen hatten nach vorne die ein oder andere gute Möglichkeit, die sie aber nicht nutzen konnten.

Die zweite Halbzeit spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei das Chancenplus auf Burgrieder Seite lag. Jedoch konnte der SVB nichts aus diesen Chancen machen. Gegen Ende der zweiten Halbzeit hatte der TSB noch einen Elfmeter, der allerdings nicht verwandelt wurde.