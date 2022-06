Endlich wieder gemeinsam feiern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnte der Musikverein „Cäcilia“ Burgrieden an Fronleichnam – nach 2 Jahren Zwangspause – endlich wieder sein traditionelles Gartenfest im wunderschönen Festgarten bei der Rottalhalle feiern.

Die Besucher strömten in Scharen und über die Mittagszeit waren alle Plätze belegt. Die zahlreichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten. Diese ließen sich unter den Schatten spendenden Bäumen Bratwürste und Grillfleisch und dazu ein kühles Bier oder alkoholfreie Getränke schmecken. Bestens unterhalten wurden sie dabei von den Burgrieder Dorfmusikanten unter der Leitung von Wolfgang Spada. Am Nachmittag stellte dann der Musikernachwuchs der Jugendkapelle Rottal und des Vororchesters Rottal sein Können unter Beweis. Dazu gab es Kaffee und eine große Auswahl an leckeren Kuchen und Torten.

Zum Ausklang griffen die Musiker des gastgebenden Vereins zu ihren Instrumenten. Unter der Leitung von Thomas Fritsch war ihnen nach der langen Pause die Spielfreude anzumerken und so wurden die Besucher bis zum Festende bestens unterhalten. Eine Spielecke sorgte für gute Laune und kurze Weile bei den jüngsten Besuchern.