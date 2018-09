Ein Wochenende voller Rockmusik

Gleich mit zwei rockigen bis punkigen Events wartet der Riffelhof Burgrieden an diesem Wochenende auf – darunter ein wahrlich seltenes Ereignis: „das größte Comeback seit Christi Auferstehung“. So sagen es jedenfalls die Veranstalter. Gemeint ist die Rockband Taucher, die am Samstag ab 20 Uhr erstmals seit über 20 Jahren wieder zusammen auf der Bühne steht – begleitet von Dirtpipe Princess und gefolgt von Tieflader mit Alternativ Rock. Am Sonntag um 20 Uhr geht es hochkarätig weiter, wenn die Black Star Riders die Bühne stürmen.

Seit Juni 1991 standen die Taucher nicht mehr gemeinsam auf der Bühne. Anlässlich des 160-jährigen Birthday Bash der Traube Bellenberg ist es gelungen, das Unmögliche möglich zu machen und die Taucher für einen gemeinsamen Auftritt zu gewinnen. Das Programm der vier aus dem Illertal stammenden Jungs reicht vom Invasions-Punk bis zum schweren Schlager. Die deutschsprachigen Texte handeln von Sex & Bier & Rock ’n’ Roll, nehmen die menschlichen Schwächen aufs Korn und machen vor nichts und niemandem Halt. Supported werden die Taucher von den Dirtpipe Princess. Die Jungs spielen deutschsprachigen, musikalisch hochwertigen Alternativ Rock. Tieflader komplettieren das Line Up. Die Schwermetall-Band verströmt diese pure, kraftvolle Energie, die direkt in den Körper geht.

Ricky Warwick und Damon Johnson gründeten 2012 zusammen mit Scott Gorham die Band Black Star Riders, die am Sonntag auftritt. Damals waren sie alle Musiker bei Thin Lizzy, aber als Phil Lynott verstarb, entschieden sie aus Respekt, eine neue Band zu gründen. Warwick und Johnson schrieben den Großteil des Materials für die drei erfolgreichen Alben der Band. Die Black Star Riders stürmten mit ihrem aktuellen Album „Heavy Fire“ bis in die Top Ten der deutschen Charts und lassen das Herz jedes Hardrock Fans höher schlagen. Auf der Setlist des Duos findet sich Solomaterial der beiden, neben Coverversionen ihrer Lieblingssongs sowie Hits der Bands, in denen sie aktiv sind und waren.