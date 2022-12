Ein Baum voller Geschenke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch dieses Jahr hat der Verein Lebensqualität Burgrieden eine Weihnachtsüberraschung für Groß und Klein vorbereitet. Fast 80 liebevoll verpackte Päckchen hingen im Baum vor dem Burgrieder Rathaus und vor dem ehemaligen Rathaus in Rot. Auf jedem Päckchen stand ein kleiner Hinweis zum Inhalt des Buches. Das Wetter war alles andere als weihnachtlich, was die Menschen jedoch nicht davon abhielt, sich eines der Bücher als Geschenk mit nach Hause zu nehmen. So konnten wir wieder vielen Kindern und Erwachsenen eine kleine Freude bereiten.