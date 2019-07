Dynamischer Wandel in der Rottalgemeinde

Beeindruckende Zahlen hat das Statistische Landesamt kürzlich veröffentlicht. Die Erhebung der Einwohnerzahl im Landkreis Biberach weist erstmals einen noch nie dagewesenen Zuwachs auf. Innerhalb von zehn Jahren (ab 2009) hat die Zahl der Kreisbewohner die 200 000-Marke überschritten. Zu den am stärksten wachsenden Kommunen zählt neben Laupheim und Achstetten die Rottalgemeinde Burgrieden. Hier wohnen 495 mehr Einwohner als im Vorjahr, ein plus von 13,7 Prozent. Damit lebten im Juni dieses Jahres 4134 Menschen in dem Ort. Ein Rückblick in die Vergangenheit zeigt, wie das Wachstum mit der Topographie des Ortes zusammenhängt. Welches sind und waren die wichtigsten Neubaugebiete Burgriedens seit dem zweiten Weltkrieg?

Um 1952 begann die der Neubautätigkeit, die bis heute fortgesetzt worden ist. Die ersten Wohnhäuser entstanden an der Achstetter Straße (Großer Krautgarten) und ab 1960 zwischen den Ortsteilen Bürghöfe und Hochstetten, an der äußeren Laupheimer (Heckäcker) und oberen Steigerstraße. Die Vergrößerung der Ortsteile im Tal und auf der linken Talseite führte zur Ausbildung eines kleinen Geschäfts- und Verkehrszentrums an der Einmündung der Laupheimer Straße (Fabrikstraße) in die Achstetter Straße.

In diesem Bereich befindet sich heute die „Neue Ortsmitte“ von Burgrieden. Ungefähr in der Mitte zwischen altem Ortskern, dem Fabrikareal an der Rotbrücke und der Neubaustraßen waren zwischen 1920 und 1960 nur einige Häuser in der Nachbarschaft des Bahnhofs an der Bahnlinie Laupheim-Schwendi erbaut worden. Das damals als neues Zentrum deklarierte Gebiet bestand aus zwei Banken, drei Lebensmittelläden, einer Metzgerei mit Gaststätte, einer Bäckerei mit Café, einem Friseurgeschäft und zwei anderen Läden.

Der Abhang vom alten Dorfbezirk mit Schule und Kirche, hin zur Durchgangsstraße (Achstetter sowie Roter Straße), entstand erst in den 60er-Jahren zwischen der Steiger-Villa und Hirschstraße.

Neue Reihenhäuser

Dort wurde aber am „Sonneneck“ schon 1954 eine Reihenhauszeile errichtet. Nach 1978 entstanden zwischen Hirschstraße und der unteren Hauptstraße (Ortsausgang, Richtung Achstetten) weitere Wohnhäuser. Seitdem wurden die Espanwiesen bis zur Rot und Burgstraße bebaut. Die Burgstraße war früher eine Ortsverbindungsstraße nach Laupheim. Vier stattliche Bauernhöfe prägten lange Zeit das Ortsbild von Hochstetten. Um 1975 kam die lange Zeile neuer Wohnhäuser im Höhenweg hinzu.

In Rot zählten zu den Ortserweiterungen der Nachkriegszeit etwa die Neubaugebiete „Blumenweg“ (ca. 1955) und „Im Schlösse“ (ca. 1975). Die Schule in Rot wurde gleichfalls ab 1975 am damaligen Ortsrand errichtet.