Drei Chöre, zwei Auftritte

Ein Konzert mit den Kirchenchören Schwendi und Balzheim sowie dem Kinderchor der Grundschule Burgrieden erwartet die Freunde schöner Chormusik am Samstag, 9. November, 18 Uhr, in der Sankt-Stephanus-Kirche in Schwendi. In der darauffolgenden Woche – am Samstag, 16. November – zeigen die Chöre ebenfalls um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Oberbalzheim ihr Können.

Ausgesuchte Lyrik von J. Eichendorff, Rilke, Johannes Bobrowski und vielen anderen bereichert das anspruchsvolle Musikprogramm. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Christian Osigus, Daniel Franz begleitet an Klavier und Akkordeon und Hanna Osigus übernimmt den Part der Sprecherin. Die Mitwirkenden versuchen, den Tages- beziehungsweise Jahresverlauf im Lied und mit Dichterlesungen nachzuvollziehen. So werden die jungen Sänger der GS Burgrieden der Jahreszeit entsprechend das Herbstlied „Wenn die wilden Winde stürmen“ und „Schau auf die Welt“ von John Rutters vortragen.

Unter dem Konzertmotto: „Ein Tag, ein Jahr, ein Leben“ spannen die Chöre einen zeitlichen Bogen: Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, vom Frühling bis zum Winter, von der Geburt bis zum Abschied von dieser Welt – über diese Dimensionen erstreckt sich das Spektrum. Zu diesen Augenblicken des Innehaltens im hektischen Getriebe des Alltags laden alle beteiligten Akteure ein.

Chorleiter Christian Osigus hat den Kinderchor der GS Burgrieden vor drei Jahren gegründet und auch die Kirchenchöre Schwendi und Balzheim stehen unter seiner Leitung. Diesem Umstand ist das gemeinschaftliche Konzert zu verdanken.