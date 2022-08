Neuer Solarpark in Burgrieden soll 300 Haushalte mit Strom versorgen

Zwischen Burgrieden und dem Ortsteil Bühl soll im kommenden Jahr eine Freifeld-Photovoltaikanlage entstehen. 1,8 Hektar groß soll sie werden und zwei Megawatt Strom erzeugen. Damit wären nach Aussage der Betreiber rund 300 Haushalte mit Strom versorgt.

Im April 2021 wurden bei Hubert Schick, Otmar Schick und Bernd Halder aus ersten Ideen konkretere Planungen. Bernd Halders Sekretärin kam zu Ohren, dass Hubert Schick schon länger mit dem Gedanken spiele, eine Freifeld-Photovoltaikanlage auf seinem Grundstück zu bauen, und stellte den Kontakt zu ihrem Chef her, der als Elektromeister in Ehingen einen eigenen Betrieb führt und Erfahrungen im Bau solcher Anlagen hat. Otmar Schick, der mit Hubert Schick entfernt verwandt ist, stieg mit ein und so wurde bereits im vergangenen Jahr dem Gemeinderat die erste Planung vorgestellt.

Gemeinderat stimmt erster Planung zu

Schon im Mai 2021 stimmte der Gemeinderat Burgrieden dem Vorhaben grundsätzlich zu, noch nicht wissend, dass das Thema regenerative Energien 2022 in Folge des Ukraine-Kriegs noch einmal deutlich dringender werden würde.

Übersicht auf dem Bebauungsplan: Hier soll der Solarpark entstehen. (Foto: Ingenieurgesellschaft Steinbacher, Neusäss)

Und so machten sich die drei Bauherren an die konkreten Planungen. Ein Umweltgutachten wurde bereits erstellt. Auch ein Blendgutachten ist aufgrund der Nähe zum Flugplatz Laupheim und der umliegenden Bebauung Voraussetzung. Da die Blendeinwirkung hier als gering eingeschätzt wurde, stellte dies erst einmal kein Hindernis dar. Die Bundeswehr, die den Flugplatz Laupheim betreibt, wird im Laufe des Verfahrens noch beteiligt. Aktuell werden die öffentlichen Träger angeschrieben und eine Abwägungstabelle erstellt.

Anlage soll zwei Megawatt Strom erzeugen

Dann warten Hubert Schick, Otmar Schick und Bernd Halder auf eine endgültige Entscheidung der zuständigen Behörden. Der Bürokratieaufwand sei enorm, so Hubert Schick. „Aber auch die Entscheidungsfindung, direkt zu Beginn, war natürlich schwierig.“ Denn mit einem hohen wirtschaftlichen Gewinn rechnen die drei nicht.

„Die Anlage kann zwei Megawatt Strom erzeugen. Dieser wird dann eingespeist und uns vergütet.“, erklärt der Elektromeister Halder. Wie hoch die Vergütung konkret ausfällt, ist aufgrund der aktuellen Thematik am Energiemarkt noch unklar. Und trotzdem gingen die drei Initiatoren in Vorleistung. Bereits 30 000 Euro haben sie zum jetzigen Stand des Verfahrens vorstrecken müssen. Am Ende werden es, Stand heute, 1,8 Millionen Euro sein, die die Anlage kostet. Seit Beginn der Planungen hat sich zudem der Zinssatz für die Finanzierung verdreifacht.

Aktiv gegen den Klimawandel werden

Und auch beim Thema Verfügbarkeit müssen die Männer mit den gleichen Problemen wie aktuell alle Bauherren kämpfen. Denn ob die Module rechtzeitig geliefert werden können, ist im Moment noch nicht sicher. „Aber bisher hat alles gut geklappt.“, bestätigen sie.

Warum sie diese Arbeit und Unsicherheit auf sich nehmen? Da sind sich Otmar Schick, Hubert Schick und Bernd Halder einig: „Man muss ja auch aktiv werden, was den Klimawandel angeht. Das ist schon eine Überzeugungstat.“

Rückenwind vom Gemeinderat

Dass sie mit dieser Meinung nicht alleine dastehen, bestätigte Bürgermeister Frank Högerle in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juli: „Es ist der richtige Weg, solche Themen zuzulassen. Die Thematik hat auch jetzt vor dem Hintergrund der Energiepreise und den Abhängigkeiten vor russischen Gaslieferungen noch einmal neuen Schwung bekommen.“ Dem stimmten auch die Gemeinderäte zu. Und so wurde einstimmig der Bebauungsplan „Solarpark Burgrieden-Bühl“ mit Vorhaben- und Erschließungsplan aufgestellt und die Öffentlichkeit offiziell beteiligt.

Den Begriff „Solarpark“ finden die Bauherren jedoch ein wenig übertrieben. „Es ist auf keinen Fall eine Riesenanlage. Uns war wichtig, dass es in die Landschaft passt und nicht alles zugepflastert wird.“, so Bernd Halder. Deshalb hätten sie sich für eine vergleichsweise kleine Anlage entschieden. Trotzdem soll auch das Thema Biodiversität hier nicht zu kurz kommen. Darunter versteht man den Erhalt der Artenvielfalt. Denn die 2,5 Meter hohen Module der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden extra 1,10 Meter über dem Boden angebracht. Darunter wird eine Wiese angesät, die Lebensraum für Insekten und Kleintiere wie Hasen bieten soll. Auch eine Beweidung mit Schafen wäre möglich.