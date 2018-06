Dorffest entfaltet seinen Zauber

Im Fritz-Leitz-Weg sind sie in Reih’ und Glied angetreten, die Böllerschützen des Schützenvereins „Hubertus“ Burgrieden. Unter dem Kommando von Schussmeister August Kempf hatten er und seine Teamkollegen Arno Hildenbrand, Fabian und Florian Merath, Andreas Mantz und Roland Englert Punkt 17 Uhr am Samstag drei Salutschüsse abgefeuert. Ingeborg Pfaff vom dreiköpfigen Organisationsteam erklärte, nachdem sich auch der letzte Pulverdampf verzogen hatte, das 16. Dorffest Burgrieden für eröffnet. Zeitgleich war dies auch der Startschuss für den traditionellen Kinderflohmarkt.

Die geschäftigen jungen Flohmarkthändler, nicht selten unterstützt von ihren Eltern und Großeltern, hatten auf beiden Seiten der Laupheimer Straße auf Teppichen oder Tischen ihre Schätze präsentiert, in der Hoffnung auf kauffreudige Kundschaft. Und die blieb in der Tat nicht aus. Auch wenn die Zahl der Flohmarkthändler im Vergleich zu früheren Zeiten heuer deutlich geringer war, verwandelten sich Straße und Gehwege zu einer lebendigen, bunten Trödlermeile. Es gab kaum etwas, was nicht in Kinderzimmern mit Freude und Spaß bespielt worden war.

Das Angebot war groß und reichte von diversen Gesellschaftsspielen über Playmobilfiguren, Modellautos bis hin zu jeder Menge Kinder- und Jugendbüchern, CDs, DVDs und vielem anderen mehr. Der Weltmeisterschaft geschuldet, fanden sich aber auch ein paar brandaktuelle WM-Fußball-Imitationen an einem Stand. Der Käuferwünsche waren viele, die aber Mutti oder Vati verständlicherweise nicht alle erfüllen konnten. „So einen Lkw hast du doch selbst zuhause“, tröstete eine Mutter ihren Sprössling im Kindergartenalter.

Wer trotz des reichhaltigen Sortiments an Lesestoff nicht fündig wurde, dem konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit an beiden Festtagen am Stand des Vereins Lebensqualität geholfen werden. In einem eigenen Zelt mit angegliedertem Lese-Pavillon boten etliche Vereinsmitglieder rund 4000 Bücher, übersichtlich nach Sachgebieten geordnet, an – und dies zu Schnäppchenpreisen.

Fast immer präsent beim Dorffest sind der Sportverein und der Historische Verein Burgrieden. Bei beiden „Disziplinen“ an der Wurfbude der Sportler und an der Sax-Wuscht-Bixa-Bahn waren Geschicklichkeit und Treffsicherheit gefragt. „Zielen und Treffen“ mit dem Lichtgewehr hieß es am Stand des Burgrieder Schützenvereins. Bei allen sportlich ausgetragenen Wettbewerben gab es erstaunliche Ergebnisse, die Gewinner der sieben Hauptpreise der Heimatforscher wurden am Sonntag bei der Siegerehrung vorgestellt und ausgezeichnet. Darüber und über weitere Highlights, die gestern über die Showbühne gingen, berichtet die SZ noch ausführlich.

Magische Auftritte

Zum Festauftakt in den Abendstunden des Samstags spielte die Band „Acoustic Pur“ auf. Einen Augenschmaus der Extraklasse boten bei zwei Aufführungen auf der Showbühne die Turnermädchen aus Schwendi, die sich als „Evolution of Dance“ einen Namen gemacht haben und auch in Burgrieden kräftigen Beifall bekamen. Im Wortsinne verzaubern lassen konnten sich die Zuschauer in „Ried-Michls Zelt der Wunder“. Erstmals auf dem Burgrieder Dorffest mit von der Partie, faszinieren der „Ried-Michl“, mit bürgerlichem Namen Michael Stehle, und sein kongenialer Partner Jochen Schaufelberger (alias Sherlock Schaufelberger) mit ihrer Kunst. Stehle gilt in einschlägigen Kreisen der Magie als „Meister des Hütchchenspiels“. Er wartet aber auch immer wieder mit neuen, verblüffenden Kartentricks auf, so jetzt mit dem gefährlichsten und unfairsten Zauberstück. Zitat eines Zuschauers: „Da kannst du bloß Bauklötzla staunen, was die beiden drauf haben.“ Dieser nicht nur für Kinder tolle Beitrag wurde von den Firmen Alois Stehle und Götz gesponsert.

Vom Festauftakt weg nahm bei besten äußeren Bedingungen am Samstag das Dorffest einen optimalen Verlauf. Der Festplatz beim Rathaus füllte sich zunehmend. Die gut gestimmten Besucher, darunter viele Familien, genossen bei bester Bewirtung durch etliche Vereine und eines professionellen Anbieters die besondere Atmosphäre, die diese Freiluftveranstaltung in der Ortsmitte von Burgrieden von jeher ausstrahlt.