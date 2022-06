Dieser Mann spielt seit 50 Jahren die Orgel

Für viele Gottesdienstbesucher ist sie ein Highlight während des Gottesdiensts: Die Orgel. Wenn dann noch ein Organist an diesem Instrument sitzt, der sein Handwerk mehr als versteht, hört man gerne zu. Max Ludwig ist so ein Orgelspieler. Seit 50 Jahren nimmt er regelmäßig Platz an dem Instrument in der katholischen St. Wendelinus-Kirche in Bühl. Und auch mit Mitte 70 ist für ihn noch kein Ende in Sicht.

So kam er zu seiner großen Leidenschaft

Dass das Orgelspiel für Max Ludwig eine große Leidenschaft ist, erkennt man sofort. Und er erinnert sich noch genau, wie alles begann. 24 Jahre alt war er, als der Grundstein seiner langen Karriere als Organist gelegt wurde. Am Dreifaltigkeitsfest 1972 fragte ihn der damalige Pfarrer spontan, ob er das Orgelspiel übernehmen könne.

„Ich habe mir das Spielen selbst beigebracht. Ab und an hatte ich eine Unterrichtsstunde“, erzählt Max Ludwig. Und dem Pfarrer gefiel sein Orgelspiel so sehr, dass Max Ludwig die Sitzbank vor der Orgel über die nächsten Jahrzehnte nicht mehr verließ. „Es war eine Berufung“, ist Max Ludwig überzeugt. Besonders gefällt dem Organisten auch das Zusammenspiel mit dem Chor. „Ich kenne viele schon von klein auf“, erklärt er.

Das Orgelspielen liegt in der Familie

Wie Max Ludwigs Sohn Markus erzählt, beherrschte schon der Uropa das Orgelspielen – es liegt also in der Familie. So ist kaum verwunderlich, dass auch Sohn Markus bereits seit 21 Jahren als Organist in der Kirche in Rot tätig ist. Auch Max Ludwig berichtet, dass das Interesse und die Leidenschaft für das Orgelspiel „wohl von den Genen kommt“.

Und obwohl Max Ludwig seit Kindheitstagen eine Behinderung an der Hand hat, hinderte ihn diese über die Jahrzehnte nicht an seinem Orgelspiel, das er bei unzähligen Sonntagsgottesdiensten oder auch außer der Reihe zum Besten gegeben hat. Dabei sprang Max Ludwig auch schon mal an anderer Stelle in der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ ein. Anders war das in den vergangenen beiden Jahren. „Normalerweise war ich jeden Sonntag beim Gottesdienst als Organist dabei, während der Pandemie war das leider sehr eingeschränkt“, erzählt er.

Darum war nun ganz viel in der Kirche los

Doch am Pfingstmontag war der Gottesdienst in der St. Wendelius-Kirche in Bühl gut besucht, denn viele Gottesdienstbesucher wollten Max Ludwig sehen und auch das ein oder andere Foto von ihm machen. Auch der neue Burgrieder Bürgermeister Frank Högerle war mit Ehefrau und Tochter vorbeigekommen.

Denn im Rahmen des Gottesdienstes an Pfingstmontag feierte Ludwig sein Jubiläum für 50 Jahre als Organist. Der Rummel um seine Person war Max Ludwig dabei fast ein bisschen unangenehm. Er betonte, er wolle die Feierlichkeiten „möglichst klein“ halten. Doch die Bühler Kirchengemeinde wollte dieses Ereignis nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.

So ehrt der Pfarrer den treuen Organisten

So würdigte Pfarrer Stefan Ziellenbach Ludwigs jahrzehntelange Treue für den Organistendienst am Ende des Gottesdienstes: „Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren Dienst“, sagte Ziellenbach. „Sie haben hier Ihren festen Platz.“ Der Pfarrer überreichte dem Jubilar einen Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst sowie einen Ehrenbrief des Cäcilienverbandes, dem Chorverband der katholischen Kirche.

„Den Ehrenbrief des Bischofs bekommen nur die ganz besonderen Jubilare“, erklärte Pfarrer Ziellenbach. Und auch der Kirchengemeinderat hatte an Max Ludwig gedacht und ihm ein kleines Präsent überreicht. Max Ludwig stellte jedoch klar: „Ich mache aber schon weiter.“ Bei den Anwesenden sorgte das für Freude und Beifall.

Der Mann will noch möglichst lange an der Orgel sitzen

Denn schon beim Gottesdienst zum 25. Jubiläum Ludwigs hatte Alfons Kohler, damals stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates, die Hoffnung ausgesprochen, Ludwig möge „noch viele Jahre an der Bühler Orgel Platz nehmen können“. Dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht.