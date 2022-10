Dieser junge Sportler aus der Region ist Deutscher Meister im Speedklettern

Linus Bader aus Burgrieden-Rot ist Deutscher Meister im Speedklettern. Für den 20-Jährigen ist der Triumph in Neu-Ulm nach 2021 der zweite Deutsche Meistertitel in Folge. Und auch für die kommenden Jahre hat er große Pläne.

Der Saisonstart war noch holprig

„Ich hatte eine holprige Saison“, erzählt Bader. „Nach einem Trainerwechsel hat es eine Weile gedauert, bis mein neuer Trainer und ich aufeinander abgestimmt waren. Ich habe irgendwie keinen Rhythmus gefunden.“ Dass am Ende einer langen Saison trotzdem nun der zweite Deutsche Meistertitel nach 2021 steht, freut Bader außerordentlich. Bei der Meisterschaft im Neu-Ulmer Sparkassendom habe er zunächst keine spektakuläre Qualifikation geklettert, schlussendlich habe es aber zum Titel gereicht.

Das Finale selbst beschreibt Bader als „Comedy-Lauf“. „Mein Gegner und ich haben beide Fehler gemacht, am Ende war es sehr knapp.“ Gerade das sei aber das Faszinierende an der Sportart Speedklettern: Man könne im Vorfeld nie sagen, wer gewinnt, weil Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen würden, sagt Bader.

Es gibt vermutlich keine Sportart, die so schnell ist. Die Finalrunden bedeuten großen Nervenkitzel. Linus Bader

So hat Linus Bader mit dem Klettern angefangen

Für seine Erfolge trainiert er bereits seit dem Kindesalter. Angefangen habe er mit Bouldern und sei erst 2019 zum Speedklettern gekommen. „Ich war schon immer schnell und kräftig“, sagt er. Zum Klettern gehöre zudem viel Leichtathletik-Training, insbesondere in Sprint und Sprung, so Bader. Für seine Sportart ist der 20-Jährige nach Düsseldorf gezogen und lebt dort seit zwei Jahren. Dort trainiert er zusammen mit seinen Teamkollegen.

In unter sechs Sekunden eine 15-Meter-Wand nach oben: Linus Bader in seinem Element. (Foto: Privat)

Nebenbei besucht er eine Sportschule, wo er im kommenden Jahr sein Abitur ablegen wird. „60 Prozent vom Schuljahr bin ich weg“, sagt Bader. „Ich bekomme es ganz gut hin. Mein Abitur wird wohl nicht das allerbeste werden, aber das Klettern hat einfach Priorität bei mir.“ Wie es nach dem Abitur weitergeht, weiß er noch nicht genau. „Speedklettern ist nicht wie Fußball, wo man auch nach der Karriere noch davon leben kann“, erklärt er.

Diese Erfolge kann er vorweisen

2020 hätte aufgrund der Corona-Pandemie quasi kein Wettkampf stattgefunden. „Nur zu trainieren, ist natürlich nicht gut für die Weiterentwicklung“, sagt Bader. „Es braucht Wettkämpfe.“ Im vergangenen Jahr seien wieder viele Turniere ausgerichtet worden.

Linus Bader ist mit 20 Jahren bereits zweimaliger deutscher Meister. Und das soll noch lange nicht das Ende seiner Karriere sein. (Foto: Privat)

Besondere Highlights dabei für ihn: Der deutsche Meistertitel in Bochum, der 16. Platz bei seinem ersten Weltcup der Erwachsenen in Salt Lake City und der 13. Platz beim „IFSC-Europe-Continental-Cup“. „In den USA und in Indonesien wird die Sportart sehr viel geguckt, da ist richtig was los“, schildert Bader seine Eindrücke. Bei der Europameisterschaft in München in diesem Jahr war er ebenfalls am Start. Dort sei seine Leistung nicht überzeugend gewesen, gibt er sich selbstkritisch. Die Stimmung am Odeonsplatz hat er dafür als hervorragend in Erinnerung.

Diese Ziele hat der Kletterer aus der Region

Im Speedklettern an der 15-Meter-Wand steht der Weltrekord aktuell bei 5,00 Sekunden, im Juli 2022 aufgestellt von einem 21 Jahre alten Indonesier. Bader selbst schaffte es bereits unter sechs Sekunden. Für die kommende Saison strebt er eine Platzierung in den Top-30 im Weltcup an, ebenso wie ein gutes Ergebnis bei der Weltmeisterschaft in Bern. Auch das Triple aus Deutschen Meisterschaften sei ein großes Ziel. Und dann hat er noch einen ganz großen Traum: Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, wo Speedklettern auf olympischer Ebene erstmals getrennt und nicht in Kombination mit anderen Klettersportarten ausgetragen wird. Die Qualifikationen starten im kommenden Jahr. „Die besten 14 Athleten der Welt dürfen dorthin“, sagt Bader. „Das wird ziemlich schwer.“