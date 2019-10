Die Sanierung der Ortsdurchfahrt steht

Bereits im vergangenen Jahr hat das Land Baden- Württemberg die Erneuerung des Belags der L263 innerhalb der viel befahrenen Ortsdurchfahrt Burgrieden angekündigt. Von der Sanierungsmaßnahme betroffen sind die Achstetter- und Roter Straße.

Im Zuge der Arbeiten, geplant für 2020, möchte das Land auch die Einlaufschächte der Straßenentwässerung erneuern. Zu Lasten der Gemeinde geht der Austausch der Randeinfassungen auf der gesamten Länge der Ortsdurchfahrt – viele Bordsteine sind lose und kippen zur Straße hin. Auch wurde bei einer Besprechung die Anlegung eines Schutzsteifens für Radfahrer beziehungsweise eines gemeinsamen Rad- und Gehwegs angeregt.

Im Beisein von knapp zwei Dutzend interessierter Bürger rekapitulierte Bürgermeister Pfaff die Sachlage, die bereits im April diskutiert worden war. Schon damals kam der Gemeinderat aufgrund von Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Randsteine auf beiden Seiten der Straße im Rahmen der Belagssanierung erneuert werden sollten. Das Ingenieurbüro ES-Tiefbauplanung in Mittelbiberach wurde beauftragt, die Kosten für verschiedene Ausführungsvarianten zu ermitteln. Drei unterschiedliche Lösungen erläuterte Ingenieur Erwin Schmid jetzt in der öffentlichen Ratssitzung am Montag im Bürgersaal.

Drei Optionen

Die Variante 1 sieht den Austausch aller Bordsteine und die Neuasphaltierung des Arbeitsraums im Gehwegbereich vor. Dafür müsste man mit cirka 439 000 Euro an Kosten rechnen. Rund 50 000 Euro teurer wäre die Variante 2 (491.000 Euro). Sie umfasst die Asphaltierung der Gehwege auf ihrer gesamten Breite, sodass kein sichtbarer Schnitt mehr bliebe. Der über den Arbeitsraum hinausreichende Streifen wird dabei nur mit einem neuen Feinbelag versehen, auf eine Erneuerung des Unterbaues könnte in diesem Fall verzichtet werden.

Die mit Abstand teuerste Lösung (648 000 Euro) wäre neben der Randeinfassung, den Gehweg mit Pflasterbelag mit einer Ausbaubreite von 2,10 Meter auszubauen. Da die Erneuerung der Randsteine und Gehwege in die Baulast der Gemeinde fallen, wird die Kommune auch alles in diesem Zusammenhang zu finanzieren haben. „Das ist schon ein dicker Brocken“, sagte Bürgermeister Josef Pfaff, weshalb er aus Kostengründen von der Variante 3 abriet. Da der gemeindliche Anteil den des Landes übersteigt – egal welche Variante letztlich zum Tragen kommt – , ist das Land nur noch Junior-Partner, sagte Pfaff. Daher werde die Ausschreibung der Arbeiten und die Organisation der Baustelle in der Hand der Gemeinde liegen.

Viel Zeit nahmen die regen Diskussionen über einen Radfahr-Schutzsteifen beziehungsweise über einen gemeinsamen Geh- und Radwegs ein, ebenso die Verlegung des Zebrasteifens auf Höhe der Gaststätte Holzwurm. Allen Diskutanten ging es dabei um behindertengerechte Übergänge und die Sicherheit der Radfahrer, Fußgänger und vor allem um die der Kinder, welche auf dem Schulweg die Straße überqueren müssen. Die aus dem Rat angeregte Verlegung der Querungshilfe befürwortete der Bürgermeister nicht. „Im Falle einer Versetzung des Zebrasteifens um etliche Meter würde die Mittelinsel verloren gehen“, mahnte er. Zum einen, weil das Land als Straßenbaulastträger diese Verlegung finanzieren müsste, zum anderen weil diese nach neuesten Vorgaben eine Tiefe von mindestens 2,50 Meter haben müsste. „Dafür fehlt schlichtweg der Platz.“

In der Abstimmung für die verschiedenen Gehweg-Varianten votierten die Ratsmitglieder einmütig für die zweite Version. Auch der Randeinfassung auf beiden Straßenseiten im Zuge der Belagserneuerung der Ortsdurchfahrt stimmten die Bürgervertreter in der beschriebenen Form einmütig zu.