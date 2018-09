Die ersten zehn Jahre sind schon eine Erfolgsgeschichte

Noch jung an Jahren, doch schon erstaunlich erfolgreich ist die Bürgerstiftung Burgrieden. Vor einem Jahrzehnt wurde sie gegründet, hervorgegangen aus dem Anfang 2005 gebildeten Verein Lebensqualität (LQ) Burgrieden. Bereits Ende 2007 hatte man das benötigte Gründerkapital in Höhe von 50 000 Euro durch Spenden beisammen, zum Erstaunen vieler bis dahin eher skeptischen Bürger.

So erfüllte es denn auch den Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Hermann Härle etwas mit Stolz, als er im Rückblick auf die zehn Jahre mi eindrucksvollen Zahlen und Fakten die Bedeutung der Einrichtung dokumentieren konnte. Verbunden mit dem Jubiläum war am Sonntag ein geselliges Beisammensein bei guter Bewirtung und Unterhaltungsmusik durch die Burgrieder Dorfmusikanten und die Partyband „Coole Runde“.

Immer wieder werde er gefragt: „Was hat die Bürgerstiftung für einen Zweck?“ Gemäß der Satzung sehe die Bürgerstiftung ihren Zweck in Abstimmung mit den jeweils bestehenden Einrichtungen der Kirchen, Kommunen, Verbände, Vereine und Gruppen darin, die Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger aus der Gesamtgemeinde Burgrieden und der näheren Umgebung zu fördern und zu verbessern. Allerdings -und das betonte Härle- dürfen von der Stiftung keine gemeindlichen Aufgaben übernommen, beziehungsweise bezuschusst werden.

In den Genuss der Unterstützung kamen in den vergangenen zehn Jahren etwa die Grund-und Hauptschule, sei es durch die Anschaffung von 13 gebrauchten PC´s und eines Pianos. Außerdem wurde zwei Schülern die Teilnahme an einer Klassenfahrt ermöglicht und mehrere bedürftige Familien in Burgrieden bei der Beschaffung alltäglicher Dinge unterstützt. In der Summe kam dabei ein Förderbetrag von fast 40 000 Euro zusammen. Diese Gelder, so Härle weiter, würden ausschließlich aus Erträgen wie Zinsen, Einnahmen aus Gesundheitstagen und zu einem kleinen Teil aus zweckgebundenen Spenden, stammen. Einen weitsichtigen Schritt taten Vorstand und Stiftungsrat, als sie sich bereits im Jahr 2012 entschlossen, gemeinsam mit der Gemeinde das Projekt „Altengerechtes Wohnen in Burgrieden“ zu verwirklichen. „Hier haben wir unserer Kapital investiert, und ich denke sagen zu dürfen, wir haben gut daran getan". Die erwirtschafteten Nettoerträge könnten für die satzungsgemäßen Zwecke verwenden werden.

Künftig will die Bürgerstiftung einen „Förderkreis der Bürgerstiftung Burgrieden“ ins Leben rufen, daher sei man auch künftig auf die finanzielle Hilfe mittels Spenden und Zustiftungen angewiesen. Damit könne man planen und auch langfristige Projekte verwirklichen. Bürgermeister Josef Pfaff, der am Sonntag die Burgrieder Dorfmusikanten stellvertretend für den etatmäßigen Dirigenten leitete, betonte, auch ihm habe die Bürgerstiftung schon von jeher am Herzen gelegen. Die Stiftung werde langfristig gedeihen, „davon bin ich fest überzeugt“.