Die „alten Hasen“ setzen sich durch

Das Nikolausschießen des Schützenvereins „Hubertus“ Burgrieden bringt auch Teilnehmer an die Schießstände, die nicht wettkampfmäßig diesen Sport betreiben. Aufgrund des Wertungsmodus „Ring/Blatt“ haben auch weniger geübte Luftgewehrschützen die Chance auf eine gute Platzierung.

„Das macht den Reiz des Wettkampfes aus“, wissen die Vereinsvorderen, die sich mit der diesjährigen Resonanz zufrieden zeigten, auch wenn die Zahl der Schützen mit 117 Anmeldungen hinter der des Vorjahres (131) zurückblieb. Mit dem Wettbewerb verbunden war das Königsschießen, das allerdings im Gegensatz zum Nikolausschießen ausschließlich den Vereinsmitgliedern vorbehalten bleibt.

An drei Schießtagen wurden an den 18 Schießständen im Schützenhaus die Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien und Disziplinen ausgetragen. Den größten Zulauf hatte, wie Schießleiter Edwin Götz konstatierte, der Sonntag.

Keine großen Überraschungen

Große Überraschungen blieben allerdings aus, sowohl beim Nikolaus- als auch beim Königsschießen setzten sich wettkampferprobte Schützen und „alte Hasen“ durch. Bei der Preisverteilung der unterschiedlich großen Hefe-Nikoläuse und bei der Königsproklamation im nahezu voll besetzten Schützenhaus teilten sich der zweite Vereinsvorsitzende Walter Hänn und der ehemalige Jugendleiter Thomas Häderer die Aufgabe der Bekanntgabe der Sieger und der Platzierungen.

Die Ergebnisse:

Luftgewehr-Schützenkönig (23 Teilnehmer): Die bisherige Schützenkönigin Karina Hänn verteidigte mit einem 5,1 Teiler ihren Titel samt Königskette, gefolgt von ihrer Mutter Jutta Hänn mit einem 44,6 Teiler und Andreas Hänn mit einem 59,5 Teiler.

Luftpistole-Schützenkönig: In dieser Disziplin setzte sich Edwin Götz mit einem 120,4 Teiler vor Thomas Häderer (125,0 Teiler) und Franz-Josef Fischer (158,3 Teiler) durch. 14 Luftpistolenschützen gingen an den Start.

Luftgewehr-Jugendkönig: Jochen Linder mit einem 98,6 Teiler. Der letztjährige Träger der Jugendschützenkette, Moritz Braun (765,3 Teiler), musste sich dieses Mal mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Nikolausschießen, freihändig (94 Schützen und Schützinnen): Vorjahres-Sieger Florian Rieber setzte sich mit 99 Ringen erneut an die Spitze. Platz zwei und drei belegten Paul Götz mit einem 7,8 Teiler und Karina Hänn mit einem 98 Teiler.

Nikolausschießen, aufgelegt (14 Jungschützen): 1. Tim Karremann, 88 Ringe; 2. Julia Hiller, 57,7 Teiler; 3. Fabio Karremann, 76 Ringe.

Nikolausschießen mit dem Lichtgewehr (neun Jungen und Mädchen unter zwölf Jahren): Die besten Platzierungen erzielten Coline Leib mit 75, Elena Braun, 74, und Luisa Ganz, 73 Ringe.