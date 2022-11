DFB Mobil beim SV Burgrieden erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der DFB beim Sportverein Burgrieden sorgt für Schlagzeilen in der Region. Dabei standen Praxis für die E-Jugend und auch die Theorie für die Jugendtrainer im Vordergrund. Jugendleiter Davie „Pepi“ Perrone strebt jetzt den Lehrgang „Kindertrainer-Zertifikat“ mit 20 Lerneinheiten an. Somit wäre eine hohe Qualifikation im Jugendbereich für die Zukunft gewährleistet, so Perrone. Und noch ein Höhepunkt beim SV Burgrieden: An Pfingsten 2023 kommt der Bundesligist FC Augsburg mit einem viertägigen Jugendcamp nach Burgrieden.