DFB-Ehrenamtspreis für Erwin Moor

Erwin Moor vom SV Burgrieden erhält laut einer Mitteilung des Württembergischen Fußballverbands (WFV) den DFB-Ehrenamtspreis. Mit diesem werden nach WFV-Angaben jährlich bundesweit 280 Frauen und Männer ausgezeichnet, die in ihren Vereinen Außergewöhnliches leisten. Im Gebiet des WFV bekommt dabei pro Bezirk eine Person diese Auszeichnung.

„Mit 18 Jahren startete Erwin Moor seine Laufbahn als Vereinsfunktionär im Ausschuss des SV Burgrieden. 1991 wurde der zum zweiten Vorstand gewählt, als Spieler bestritt er mehr als 500 Spiele für den SVB. Der 58-Jährige ist aktives Mitglied beim Bautrupp und vertritt den Gesamtverein in diversen Angelegenheiten, zum Beispiel im Austausch über Zuschüsse mit der Gemeinde oder dem WLSB“, hatte der SVB laut WFV in der Bewerbung geschrieben. Und weiter: „Auch beim Bau der Vereins-Garage war er maßgeblich beteiligt, seit 1998 ist er Vorsitzender des Gesamtvereins und mischt überall mit, wo helfende Hände benötigt werden. „Erwin ,Erre‘ Mohr war immer bestrebt, den SVB ausgeglichen und harmonisch zu führen. Er ist das Bindeglied zwischen unseren Abteilungen.“

Die Auszeichnung mit dem DFB-Ehrenamtspreis erfolgt nach WFV-Angaben im Rahmen der Ehrenamtsveranstaltung im jeweiligen Bezirk. Außerdem werden die Preisträger und Preisträgerinnen vom WFV zu einem Dankeschön-Wochenende eingeladen. „Im Namen des Württembergischen Fußballverbands sage ich danke an alle Vereinsmitarbeiterinnen und Vereinsmitarbeiter. Denn sie haben ihre Vereine durch die Pandemie manövriert, begeistern hunderte Kinder fürs Kicken und halten den Laden vor Ort am Laufen“, wird Giuseppe Palilla, Ehrenamtsbeauftragter des WFV, in der Mitteilung zitiert. „Ohne Jugendtrainer, Kassierer, Pressewart und Vorsitzenden würde dem Fußball in ganz Deutschland bald die Luft ausgehen.“