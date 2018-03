Der Riffelhof hat den Blues

Am Samstag, 24. Februar, spielen die B.B. & the Blues Shacks und die Homesick Hobos im Riffelhof.

25 Jahre weltweit auf Tour, das sind mehr als 4000 Konzerte – die BBs lieben ihre Musik und spielen den Blues so gekonnt, dass selbst die Amerikaner inzwischen den Hut vor dieser deutschen Band ziehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Mit ihrer Mischung aus „Rhythm & Blues“ und einem Hauch „Sixty Soul“ haben sich B.B. & The Blues Shacks eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt zahllose Auszeichnungen, wie den „German Blues Award“ und den Titel „beste Bluesband Europas“ durch französische Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert.

B.B. & The Blues Shacks spielten auf diversen internationalen Festivals mit Stars wie Bob Dylan, B.B. King und Elvis Costello vor zehntausenden Besuchern. Frontmann Michael Arlt (vocal und harp) gehört längst zur ersten Liga europäischer Blues- und Soulsänger. Er ist zudem ein einzigartiger Entertainer. Sein Bruder Andreas Arlt ist ein eleganter Stilist und wird inzwischen als Weltklasse-Gitarrist gehandelt.

Im Vorprogramm (ab 20 Uhr) treten die Homesick Hobos aus dem Rottal-Delta zwischen Ulm und Biberach auf. Die Band hat sich ganz dem hausgemachten Blues verschrieben.