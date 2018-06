Der Plan: „Burgrieden gibt G(l)as“

Auch der Landkreis Biberach zeigt sich bemüht, die Gemeinden im gesamten Kreisgebiet beim Ausbau des Breitbandnetzes zu unterstützen. Dieses Vorhaben findet auch in der Gemeinde Burgrieden Zustimmung, weshalb der Gemeinderat schon vor Wochen einen Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Breitbandnetz des Kreises fasste, dem sogenannten Backbone. Dadurch soll eine langfristige Sicherheit bei der Anbindung ans Glasfasernetz erreicht werden. Die Beteiligung an dem Programm soll die Gemeinde lediglich etwa 11 500 Euro kosten.

Den gut 60 Teilnehmern an der Informationsveranstaltung in der Rottalhalle stellte Bürgermeister Josef Pfaff Vertreter der beiden Ingenieurbüros Geo-Data und AGP vor, die die Netzwerk- respektive Tiefbauplanung bearbeiten. Das schnelle Internet sei in aller Munde, in einem Ausmaß, wie man es sich vor einem Jahrzehnt noch nicht vorstellen konnte, sagte Pfaff. Er sei überzeugt, dass ein Netz mit hoher Übertragungsrate sehr wichtig sei. Erfreulich sei, dass die Planungen für den Ausbau eines Glasfasernetzes „bis ins Haus“, kurz FTTB, gut vorankommen würden. Ziel sei, die Gemeinde in weiten Teilen (ohne Nonnenberg und Höhenweg in Hochstetten) mit zukunftsfähigen Glasfaser-Breitbandanschlüssen zu versorgen, um damit dem weiter wachsenden Bedarf gerecht zu werden.

Was bedeutet „letzte Meile“?

Deshalb gelte heute das Motto: „Burgrieden gibt G(l)as“. Um Irritationen auszuschließen, fügte Hauptamtsleiter Andreas Munkes hinzu, dass FTTB sei nicht zu verwechseln mit dem sogenannten FTTC („fiber to the curb“), bei dem lediglich die Verteilerkästen über Glasfaser verbunden werden und deshalb die „letzte Meile“ bis zum Haus über Kupfer laufe- mit bekannten Problemen wie Signaldämpfung und nachlassender Bannbreite abends, wenn etwa auch alle Nachbarn im Internet surfen. Derlei Mängel und Probleme stelle FTTB zuverlässig ab. „Es ist allgemein anerkannt, dass die Zukunft der Digitalisierung über diese moderne Technologie definiert wird“, betonte Andreas Munkes.

Der Aufbau des FTTB-Netzes gelte in erster Linie Gewerbetreibenden, welche im Antragsverfahren für die Landesförderungen einen erhöhten Bandbreitenbedarf nachweisen konnten.

Allerdings: Auch private Hauseigentümer können profitieren. Dort, wo die Straße wegen der Verlegung einer Glasfasertrasse ohnehin geöffnet werde, sei ein Grundstücksanschluss für alle Anlieger deutlich einfacher und somit auch kostengünstiger.

Die Gemeinde kann in diesen Fällen die deutlich ermäßigte Hausanschlussgebühr von einmalig 990 Euro anbieten. In diesem Betrag des „Rundum- sorglos-Pakets“ enthalten sind laut Munkes die Tiefbauarbeiten vom Abzweig der Hauptleitung in der Straße bis zehn Meter hinter die eigene Grundstücksgrenze (Hauseinführung), das Setzen des Hausübergabepunktes, Einblasen und Spleißen der Glasfaser bis zum Übergangspunkt. Die Kosten in Höhe von besagten 990 Euro seien bei weitem für die Gemeinde nicht kostendeckend.

Wer jetzt nicht auf diesen Zug der Ausbauaktion aufspringen kann oder will, müsse danach für dieselbe Leistung mit einem deutlich höheren Aufwand (etwa 3000 Euro) rechnen. „Jetzt lohnt es sich also dabei zu sein“, warb Andreas Munkes für das Glasfasernetz, wobei er nochmals mit Nachdruck betonte: „Die Gemeinde macht kein Geschäft.“ Ergänzend zu den Ausführungen der Gemeindeverwaltung referierte Elisabeth Ruf vom Büro AGP über die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahme, gab eine Material-Übersicht, über den Projektablauf, respektive das weitere Vorgehen. So werde beispielsweise über jeden Hausanschluss bei einem Ortstermin gesprochen. Man wolle auf Nummer sicher gehen.