Der neugewählte Bürgermeister wird vereidigt

Die jahrzehnte lange Amtszeit von Bürgermeister Josef Pfaff endet am 31. Mai. Zum letzten Mal leitet er am Montag, 30. Mai, 19 Uhr, im Bürgersaal eine öffentliche Gemeinderatssitzung. Gleich zu Beginn der historischen Zusammenkunft wird der neugewählte Bürgermeister der Rottalgemeinde, Frank Högerle, durch ein noch zu wählendes Mitglied des Gemeinderats auf sein Amt verpflichtet. Mit dem geplanten Fensteraustausch und die Einrichtung einer Küche für die Essensausgabe an der Grundschule in Rot hat sich das Gremium in einem weiteren Beratungspunkt zu befassen. Eine solche Küche ist die Voraussetzung für einen Ganztagesbetrieb in Rot. Bausachen von Privat und Verschiedenes beenden die letzte Tagung unter dem Vorsitz von Pfaff.