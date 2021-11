Das ist der neue (alte) Winnetou bei den Festspielen Burgrieden

Laut Mitteilung der Geschäftsführerin Claudia Huitz schlüpft in der Spielzeit 2022 der Festspiele Burgrieden Alexander Baab in die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou.

Schauspieler, Stuntman und Showkampfkoordinator

Baab ist Schauspieler, Stuntman und Showkampfkoordinator. Wiederholt hatte der vielseitige Baab in der Vergangenheit auf der Freilichtbühne bei Bühl das Publikum und seine Mitspieler von seinem Können überzeugt. So etwa auch in Rollen als kriegerischer Indianer.

Deshalb hört der Vorgänger auf

In der kommenden Saison gibt Alexander Baab nun wieder den Blutsbruder von Old Shatterhand. Sein Vorgänger in dieser Hauptrolle, der Berufsschauspieler Max Feuerbach, musste sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Ensemble verabschieden.