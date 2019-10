Dänischer Rocksänger im Riffelhof

Der dänische Rocksänger und Songwriter Mike Tramp tritt zusammen mit der Band „Band of Brothers“ am Samstagabend im Riffelhof in Burgrieden auf. Einlass ist 19 Uhr, das Konzert beginnt zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr.

„White Lion“, „Freak of Nature“ – zwei Bands, mit denen Mike Tramp in früheren Jahren aufgetreten ist und mit denen er als Sänger und Frontman Erfolg hatte. „White Lion“ brachten 1985 ihr Debütalbum „Fight to Survive“ heraus und machten sich in der Hardrockszene einen Namen. Die Mischung aus Harmonien, hartem Rock und Gitarren-Soli waren das Markenzeichen der Band. Die Hits „Wait“ und „When the Children Cry“ fanden sich auf ihrem Platinum-Album „Pride“. Die Band trennte sich 1992.

Danach machte sich Tramp mit der Hardrock-Band „Freak of Nature“ einen Namen. Tramp war damals schon für das Schreiben von Songs (Songwriting) und für die Songtexte verantwortlich. Sein Songwriting ganz in der Tradition seiner Singer- und Songwriter-Ikonen Bob Dylan, Bruce Springsteen und Tom Petty fand in dem 2012 veröffentlichten Solo-Album „Nomad“ seinen Höhepunkt.

Im März 2019 veröffentlichte Mike Tramp nun sein elftes Solo-Album „Stray From The Flock“. Wenn man die Kritiken in der Rockpresse liest, ist es vielleicht sein bestes Solo-Album.

Tramp geht auf Tournee

Im Oktober geht Mike Tramp mit seiner „Band of Brothers“ auf Tournee. um für dieses neue Solo-Album Werbung zu machen. Eine Station ist der Riffelhof in Burgrieden. Neben einer Auswahl seiner Solo-Songs werden auch die White-Lion-Klassiker zu hören sein: „When the Children Cry“, „Wait“, „Broken Heart“, „Lady of the Valley“, „Little Fighter“, „Cry for Freedom“, „Hungry“. Die Besucher des Konzerts erwartet laut Ankündigung ein brillianter Künstler, eine tolle Rockshow und „Classic Hits“.

Mit Mike Tramp (Gesang und Gitarre) stehen Henrik Berger (Gitarre), Claus Langeskov (Bass) und Jakob Rønlov (Schlagzeug) auf der Bühne. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 25 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse kostet eine Karte 30 Euro.

