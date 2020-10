Corona-Krise sorgt für Änderungen im Burgrieder Veranstaltungsplan

In Corona-Zeiten ist es nicht leicht, einen Terminplan für einen längeren Zeitraum zu erstellen. Diese Erfahrung haben die Vereine schon zur Genüge machen müssen – und jetzt erneut bei der Sitzung des Gemeinsamen Vereinsausschusses (GVA) Burgrieden. Dazu hatte Hauptamtsleiter Andreas Munkes jeweils einen Vereins-Vertreter eingeladen. Ein Dutzend derselben fand sich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften im großzügig bestuhlten Bürgersaal ein.

Rund 65 Termine umfasst der Veranstaltungskalender 2021, allein neun fallen nach dem jetzigen Stand der Dinge aus oder werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Mit etlichen zusätzlichen, aber noch nicht gemeldeten Aktionen rechnet man bei der Gemeindeverwaltung. Andreas Munkes und auch Bürgermeister Josef Pfaff machten den Vereinsvertretern Mut, nicht vorschnell abzusagen, sondern an die eine oder andere ins Auge gefasste Aktivitäte heranzugehen. Welche besonderen Regeln und Vorschriften man bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feiern zu beachten hat, erläuterte Munkes, wobei deutlich wurde, dass das, was derzeit gilt, schon wenig später Makulatur sein kann.

Neujahrsempfang fällt aus

Als erste der beliebten Veranstaltungen der Gemeinde bleibt der traditionelle Neujahrsempfang auf der Strecke. Ausfallen müssen im Januar 2021 auch das Jugendturnier der Fußballabteilung des SV Burgrieden in der Rottalhalle sowie der am 22. Januar geplante Nachtumzug der Narrenzunft Burgrieden. Unbeschwertes gemeinsames Feiern ist in größerem Umfang nicht möglich, sagen sich die Riffelweible, Sallamale und Halde-goischter. In kleinem Rahmen möchten sie aber die traditionelle Dorffasnet, etwa den Rathaussturm und das Fasnetsverbrennen, durchziehen. Vielleicht gibt es auch wieder einmal eine öffentliche Maskentaufe.

Aus dem Programm gestrichen haben die Burgrieder Fußballer die „Glombig-Doschdig“-Party. Im März, dem terminstärksten Monat, stehen etliche Jahreshauptversammlungen von Vereinen an. Außerdem plant der Musikverein „Cäcilia“ Burgrieden sein Frühjahrskonzert in der Rottalhalle am 27. März. Herausragend im April ist in Rot der Festabend zum 100-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ am 27. April. Einen Versuch möchte eventuell der Musikverein Rot starten und am 8. Mai erstmals zum Serenadenkonzert auf der Freilichtbühne der Festspiele Burgrieden einladen.

Dorffest steht im Mittelpunkt

Im Juni steht das heuer ausgefallene Dorffest Burgrieden am Wochenende vom 19. und 20. Juni im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung der Veranstaltung treffen sich alle Beteiligten zu einer gesonderten Sitzung. Eine Woche vor dem Dorffest möchten die Festspiele Burgrieden zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen. Weitere Termine sind „auf Sicht“, beispielsweise die Festlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot und der 100. Geburtstag des 1921 gegründeten Sportvereins „Grün-Weiß“ Burgrieden mit Sportaktivitäten und Festabenden.

Hoffen auf das Ende der Krise

Eine Großveranstaltung kündigt sich im September mit dem „Riffelhof-Spektakulum“ in Burgrieden an. Am 23. Oktober 2021 möchte die Chorgemeinschaft Burgrieden im Rahmen eines Jubiläumskonzerts den runden Vereinsgeburtstag „100 Jahre Chorgesang in Burgrieden“ feiern. Immer vorausgesetzt, dass bis dahin die Krisenzeit vorüber ist, sollen im November und Dezember noch etliche Aktivitäten über die Bühne gehen. Auch die Kirchengemeinden in Burgrieden, Rot, Bühl und Bihlafingen hoffen, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie heruntergefahren und Gottesdienste und kirchliche Feiern unter Normalbedingungen gefeiert werden können. Doch auch hier gilt: Die Gesundheit der Menschen steht über allem, alles soll sorgfältig nach den geltenden Hygienebestimmungen geplant werden.