Christian Ehe verstärkt Burgrieden als Co-Spielertrainer

Der SV Burgrieden setzt in der kommenden Saison auf das Trainer-Trio Marcel Karremann, Christian Ehe und Markus Bürk. Das teilt der Verein auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ in einer Pressemeldung mit.

„Wir sind alle sehr glücklich, dass vor allem Marcel auch nächstes Jahr wieder die sportlichen Geschicke auf dem Platz leiten wird“, wird der Sportliche Leiter Mathias Dreiz zitiert. „Er war ein echter Gewinn für uns“, so Dreiz. „Leider, so Dreiz weiter, werde Samuel Kollmann aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen. „Mit seiner Art und Erfahrung wird er dem Verein fehlen“, bedauert Dreiz. Mit dem neuen Trainertrio und Reinhold Geiger, Trainer der zweiten Mannschaft, will der Verein die Entwicklung der Spieler vorantreiben und vor allem die jungen Spieler integrieren und im Verein halten.

Mit der Entwicklung sei man beim SVB sehr zufrieden, auch wenn nach dem verlorenen Pokalfinale vergangene Saison die Luft raus gewesen sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die vielen Verletzungen hätten der Mannschaft am Schluss zu schaffen gemacht. Trotzdem sei es laut Dreiz eines der schönsten Frühjahre beim SVB gewesen mit dem Erreichen des Pokalfinals und des dritten Platzes in der Kreisliga. Die zweite Mannschaft, die mit Orsenhausen eine SGM bildet, wurde ungeschlagen Meister. Auch das sei eine Riesenleistung. Mann sehe, was für ein Potenzial in den noch jungen Mannschaften steckt. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison. Aus der Jugend rücken sieben Spieler auf. Hinzu kommen neben Ehe noch die Neuzugänge Jannik Böhlke (SV Baustetten) und Jan Weißenberger (SF Sießen). Der neue Co-Trainer Bürk habe einen guten Draht zu den Spielern und ein sehr gutes Trainerwissen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Wechsel des 26-jährigen Ehe sei erst sehr spät über die Bühne gegangen, da der Offensivspieler nach seiner schweren Verletzung in der Vorbereitung zur Rückrunde 21/22 nicht gewusst habe, wie und vor allem wann er wieder einsteigen kann, so der SVB. „Mit seiner Erfahrung und seinem Spirit“ soll er das Team noch mal einen Schritt nach vorne bringen.

Auch die weiteren Coaches bleiben dem SV Burgrieden nach Vereinsangaben erhalten. Neben Geiger bleibt auch Damen-Trainer Frank Schillinger „trotz der Probleme in der Frauenmannschaft“ dem SVB erhalten. „Wir erhoffen uns alle im Verein, dass wir unseren Frauenfußball wieder in die richtige Richtung lenken können“, heißt es abschließend.