„Buzzer-Tag“ für Glasfasernetz

Nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit konntein Burgrieden nun die neugebaute und modernisierte Breitbandinfrastruktur in Betrieb genommen werden. Für 300 Haushalte und somit circa 1000 Burgrieder Bürger bedeutet dies nun Zugang zum schnellen Glasfaserinternet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s.

Im Juni 2019 hatte noch unter dem vorherigen Bürgermeister Josef Pfaff der Spatenstich stattgefunden. Seitdem hat sowohl die Verwaltung der Gemeinde, als auch die Ausbaupartner jede Menge Arbeit in dieses große Projekt gesteckt. Und so nutzte Bürgermeister Frank Högerle den „Buzzer-Termin“ als „richtigen Tag, um den Partnern dieses Projekts zu danken“. Dies waren das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger, Komm.Pakt.Net, vertreten durch Wolfgang Rölle und Norman Kreeb. Auch an das Landratsamt Biberach ging ein besonderer Dank, für die zuverlässige Zusammenarbeit, ebenso wie die NetCom BW.

Doch kam es auch zu Schwierigkeiten während der dreijährigen Bauphase. So wurde die Tiefbaufirma während dieser Zeit insolvent, was einen größeren Abwicklungsaufwand zur Folge hatte. „Und speziell die umfangreichen und schwierigen Dokumentationsvorschriften, haben erheblichen finanziellen und personellen Aufwand erfordert.“, so Högerle.

„Aber der Breitbandausbau ist eine Daseinsvorsorge, wie Grundversorgung, Arzt und Kindergarten“, so zitierte Högerle seinen Amtsvorgänger Pfaff schon beim Spatenstich 2019. Dass das Thema Corona schnelles Internet auch in Burgrieden für Homeschooling und Homeoffice unverzichtbar machen würde, ahnte damals noch niemand.

Die Gemeinde Burgrieden zeichnete sich beim Glasfaserausbau als einer der Vorreiter im ländlichen Raum aus. „Wenn überall von Zeitenwende geredet wird, haben Sie in Burgrieden angepackt.“, so formulierte es MdL Dörflinger in seinem Grußwort. „Schnelles Internet ist essenziell für die gesellschaftliche Teilhabe, den Gleichstand zwischen Dorf und Stadt.“

Claudia Heße von der Netcom.BW, die als Tochter der EnBW die Netzinfrastruktur in Betrieb genommen hat, ergänzte in ihrem Grußwort sogar: „Schnelles Internet ist mit Blick auf die heutigen Zeiten genauso notwendig wie Strom und Gas, dies hat uns Corona gezeigt.“

„Das ist das größte Projekt, dass es in Burgrieden bisher gegeben hat“, verkündete Bürgermeister Frank Högerle in seiner Ansprache. Insgesamt 3,2 Millionen hatte der Ausbau des Breitbandnetzes gekostet, wovon die Gemeinde 2,1 Millionen selbst tragen musste, der Rest wurde durch Förderung realisiert.

Allein 13 Kilometer Leerrohre wurden hierfür verlegt. Zunächst wurde die Netzinfrastruktur ausgebaut, indem die Gemeinde Burgrieden an das Kernnetz der NetCom BW angeschlossen wurde. Im Anschluss mussten die Glasfaserleitungen bis zu den Hausanschlüssen der Bürger verlegt werden, die einen solchen Anschluss wünschten. Dies wurde begleitet von umfangreichen Tiefbauarbeiten. Hier unterstützte Komm.Pakt.Net die Gemeinde Burgrieden tatkräftig bei der Umsetzung. Nachdem die Tiefbauarbeiten abgeschlossen waren, wurde die Netzdokumentation an die NetCom BW abgegeben. Diese war sodann zuständig für den Aufbau und die Installation der sogenannten aktiven Technik. Zuletzt erfolgte die Inbetriebnahme der Netzinfrastruktur.

Das noch einiges an Arbeit auf die Gemeinde Burgrieden zukommt, dessen ist sich der Bürgermeister Frank Högerle sehr bewusst. Bei einem Gespräch, dass er kürzlich mit einem Bürger geführt habe, sei ihm klar geworden, dass längst nicht alle Bürger zufrieden sind, mit dem Stand des Ausbaus. „Der Ausbau wird zeitnah weitergehen, bis zum nächsten Buzzer-Termin wird es aber wohl noch einige Jahre dauern.“, so Högerle. So gibt es in der Gemeinde auch noch Gebiete, die bisher nicht an das Glasfasernetz angeschlossen werden konnten. Um auch diesen Haushalten das neue Highspeed-Internet zu ermöglichen, muss der Ausbau nun weitergehen. Zunächst müsse der Gemeinderat darüber entscheiden, ob das Projekt weiterhin selbst gestemmt werden soll oder durch die OEW Breitband GmbH als externer Dienstleister bearbeitet wird. Auch die Finanzierung ist weiter von erheblicher Bedeutung, denn Fördergelder werden benötigt, damit es weiterhin heißt „Burgrieden gibt G(l)as.“