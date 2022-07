Burgrieder Tennisturnier auf Rekordkurs

Ende Juli geht der Riffelhof-Cup, das Leistungsklassenturnier der TA SV Burgrieden, in die neunte Runde. Vom 28. bis 31. Juli bekommen Zuschauer wieder erstklassiges Tennis geboten. Die Auslosung der Erstrundenpartien findet am 26. Juli um 20 Uhr im Tennisheim in Burgrieden statt. Für den ersten Turnierspieltag am Donnerstag werden nur Begegnungen mit Spielern aus der näheren Umgebung angesetzt. Das Turnier startet am Donnerstag, den 28. Juli, um 16 Uhr. Am Freitag schlagen die Turnierteilnehmer ab 13 Uhr auf und am Samstag und dem Finaltag Sonntag jeweils ab 9 Uhr.

Wie in der Vergangenheit werden die Partien nicht nur auf der Burgrieder Tennisanlage bestritten: Die Erstrundenpartien werden sowohl in Burgrieden als auch auf den Plätzen der TA SV Orsenhausen ausgetragen, die einmal mehr ihre Anlage zur Verfügung stellt.

Ziel der Turnierveranstalter ist, bei der neunten Auflage die Schwelle der 100 Teilnehmer zu knacken. Im vergangenen Jahr traten insgesamt 96 Spielerinnen und Spieler in sechs Konkurrenzen an. Die Zeichen dafür stehen gut: Es gibt bereits knapp 50 Nennungen für die insgesamt sieben Wettbewerbe – ein neuer Anmelderekord gut zwei Wochen vor Turnierbeginn. Das Starterfeld der Konkurrenz der Herren 40 ist bereits komplett, für die Herren 50 gibt es nur noch wenige freie Plätze. Über alle Wettbewerbe hinweg spielen die Teilnehmer um ein Preisgeld von insgesamt 1900 Euro.

Marcel Hähl, erster Vorsitzender der TA Burgrieden, hofft auf eine Wiederholung des letztjährigen Tennisfests. „Wir hoffen auf ein ähnlich starkes Teilnehmerfeld wie die letzten Jahre und das auch die neu ausgeschriebene Damen-A-Konkurrenz gut besetzt ist.“

Abseits des Tennisbetriebs gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Tombola, den Hauptpreis stellt erneut das Autohaus Munding. Wer wissen möchte, wie schnell der eigene Aufschlag ist, kann sein Glück bei einem Geschwindigkeitsmesswettbewerb versuchen. Nach Spielende am Freitag und Samstag lädt eine Cocktailbar auf der Burgrieder Tennisanlage zum Verweilen ein.

Die Meldung für den Riffelhof-Cup ist noch in sechs der sieben Einzel-Wettbewerben möglich: Herren A (LK1 - LK12), Herren B (LK10 - LK18), Herren C (LK16 - LK25), Damen A (LK1-LK14), Damen B (LK14 - LK25) und Herren 50 (LK1 - LK25). Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die Mitglied eines Vereins des Deutschen Tennisbund (DTB) sind.

Nennschluss ist am 25. Juli um 23.59 Uhr, die Anmeldung ist online möglich unter www.wtb-tennis.de/turniere. Die offizielle Ausschreibung zum Riffelhof-Cup mit weiteren Informationen zum Turnier ist ebenfalls auf der Webseite des WTB verfügbar.