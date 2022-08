Burgrieder Tennis-Herren 75 verpassen knapp den Aufstieg

Die Saison der Herren 75 der TA Burgrieden ist mit einem Teilerfolg zu Ende gegangen: Die Spielklasse wurde gehalten, der Aufstieg allerdings haarscharf verpasst.

Wie im vergangenen Jahr schlugen die Burgrieder Tennissenioren nach erfolgreichem Klassenerhalt erneut auf Verbandsebene in der Oberligastaffel auf. Die Saison begann vielversprechend mit einem 4:2-Heimsieg gegen den ETV Nürtingen. Nach einem noch ausgeglichenen Zwischenstand von 2:2 nach den Einzeln entschieden die Gastgeber mit zwei Doppelsiegen die Begegnung für sich.

Wemutstropfen war allerdings die Verletzung von Mannschaftsneuzugang Benno Schwarz, der sein Einzel verletzungsbedingt abgeben musste und der Mannschaft auch am zweiten Spieltag fehlte. Schwarz war von den Sportfreunden Schwendi neu zu den Burgrieder Senioren gestoßen, da sie eine der wenigen Herren-75-Mannschaften der Region stellen.

Ersatzgeschwächt traten die Herren 75 auswärts beim TV Reutlingen an und wurden ohne jeglichen Satzgewinn wieder nach Hause geschickt. Dieses Ergebnis sollte am Saisonende das Zünglein an der Waage sein.

Auch der dritte Spieltag führte die Burgrieder Senioren erneut nach Reutlingen, diesmal zum TC Markwasen, aber nun wieder in voller Besetzung. Mit zwei Einzel- und Doppelsiegen traten sie mit einem 4:2-Sieg im Gepäck die Heimfahrt an. Mit einem weiteren 4:2-Auswärtssieg beim TC Ehingen/Donau besserten die Burgrieder Herren 75 die Saisonbilanz weiter auf.

Zum Saisonende begrüßten die Burgrieder mit der Mannschaft des TC Sigmaringen den Aufstiegsfavoriten, die mit einer 4:0-Siegesbilanz anreisten. Den Aufstieg vermasselten die Gastgeber den Sigmaringern allerdings mit einem 4:2-Heimsieg. Somit lagen am Saisonende drei Mannschaften mit 4:1 Spieltagssiegen gleichauf: der TV Reutlingen, der TC Sigmaringen sowie die TA Burgrieden. Der Aufstieg ging aufgrund der besseren Bilanz der Matchsiege nach Reutlingen, Burgrieden beendete die Saison auf Tabellenplatz drei.

Trotz des knapp verpassten Aufstiegs sind die Burgrieder Senioren mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden, so Mannschaftsführer Richard Strohmaier. Wenn alle gesund bleiben, will die Mannschaft auch im kommenden Jahr wieder in gleicher Besetzung antreten.