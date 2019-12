Burgrieder feiern beim Öffnen des dritten Fensters

Burgrieden (te) - „Jeder Mensch ist ein Stern“: Unter dieses Motto hat die Familie Schobel/Sperling ihr Adventsfenster als Beitrag zur diesjährigen Adventsfenster-Aktion des Vereins „Lebensqualität Burgrieden“ gestellt.

Auf Einladung der Familie hatten sich dort nach Einbruch der Dunkelheit zahlreiche Bürger eingefunden, um das liebevoll und thematisch gestaltete Fenster und das unmittelbare Umfeld zu bestaunen. Etliche Besucher waren am Sonntag direkt im Anschluss an die Gemeindeweihnachtsfeier in der Rottalhalle in den Weiherweg gekommen. Wie schon in den Vorjahren hatten sich Thea Schobel und ihre Lieben viel Mühe bei der Gestaltung des Fensters gegeben und bekamen dafür große Anerkennung.

Auch die Bewirtung der Gäste – nicht nur mit Glühwein und Punsch – sorgte für eine heimelige Atmosphäre und Stimmung, zu der ein versiertes Bläserensemble des örtlichen Musikvereins wesentlich beitrug. Der Erlös der netten Hoffeier geht als Spende erneut an die Jugendfeuerwehr. Obwohl es zwischendurch wiederholt regnete, konnte dies die Freude über die geglückte Aktion nicht trüben.