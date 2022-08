Burgrieder Dorfmusikanten feiern mit schwäbischen Spezialitäten und Musik

Die Burgrieder Dorfmusikanten laden ein zu einem Jubiläumsabend anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins. Dieses konnte aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren nicht gefeiert werden.

Der Festabend am Samstag, 24. September, beginnt um 20 Uhr in der Rottalhalle in Burgrieden. „Auf dem Programm stehen flotte Blasmusik und leckeres Essen“, schreiben die Dorfmusikanten. Hallenöffnung ist bereits um 18.30 Uhr.

Unter dem Motto „So klingt der Süden“ werden die bekanntesten und beliebtesten Melodien von Peter Schad und Ernst Mosch den Besuchern erklingen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung soll der Auftritt des aus Funk und Fernsehen bekannten „oberschwäbischen Bardens“ Barny Bitterwolf sein.

Lassen Sie sich an diesem Samstagabend für ein paar Stunden mit unterhaltsamer Blasmusik, schwäbischen Leckereien und humoristischen Einlagen verwöhnen.

Die Burgrieder Dorfmusikanten mit ihren Sängern und dem Dirigenten Wolfgang Spada freuen sich darauf, ihre Gäste mit Blasmusik, schwäbischen Leckereien und humoristischen Einlagen zu verwöhnen.

Karten zum Vorverkaufspreis von vier Euro können ab sofort in Burgrieden bei der VR-Bank und Getränke Bailer, per E-Mail an budomu@web.de sowie unter Telefon 07392/93184 reserviert werden. An der Abendkasse kosten die Tickets sechs Euro.