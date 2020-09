Burgriedener feiern Erntedankfest

Burgrieden (te) - Bei gutem Besuch hat die Kirchengemeinde Sankt Alban am Samstag unter Einhaltung der Coronaregeln das Erntedankfest in der Pfarrkirche gefeiert.

Pater Matthew wies in seiner Ansprache auch auf die so unterschiedlichen Verhältnisse in dieser Welt hin, mit Überfluss und Wohlstand auf der einen und blanker Armut und Not auf der anderen Seite, mit vielen Menschen, die unterernährt sind oder schlimmstenfalls verhungern müssen. Deshalb rief der Prediger dazu auf, „unsere Gaben mit den Unterprivilegierten zu teilen“. Im Teilen und Schenken sah der aus Indien stammende Priester auch ein Zeichen der Dankbarkeit für alle Gaben und das von Gott Erhaltene. „Wir freuen uns heute über die Ernte des Jahres“, sagte der Prediger.

Ihre Dankbarkeit drückten die Ministranten auch in der Gestaltung eines vor dem Volksaltar platzierten Erntedank-Teppichs aus. Die Minis haben mit der Gestaltung dieses Danksymbols einen liebgewordenen Brauch in der Pfarrgemeinde fortgesetzt. Bereits vor und nach dem Erntedankdienst boten die jungen Leute im Rahmen der Erntedank-Aktion „Minibrot“, also frisch gebackene Brote, an, nach dem Motto: „Mit kleinen Broten Großes erreichen“.