Burgrieden wappnet sich für tausendjähriges Hochwasser

Das Hochwasser-Rückhaltebecken am Hochstetter Graben ist Bestandteil des Hochwasser-Schutzkonzeptes für Hochstetten. Gegenstand der damaligen Beratungen war, eine wirksame Maßnahme zur Verhinderung weiterer Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen. Das Ingenieurbüro Erwin Schmid, Tiefbauplanung in Mittelbiberach, hatte eine Studie vorgestellt. Es ging um einen Leitdamm südlich der Häuser im Höhenweg sowie ein Rückhaltebecken bei der Laupheimer Straße. Die damals ebenfalls auf die Prioritätenliste gesetzte Sanierung eines Abwasserkanals im östlichen Bereich des Höhenweges ist bereits im vergangenen Jahr erfolgt, ebenfalls die Umgestaltung der ehemaligen Kiesgrube an der Straße Hochstetten-Bühl zu einem kleinen Rückhaltebecke.

Bei der öffentlichen Sitzung am Montag informierte Ingenieur Erwin Schmid über den aktuellen Stand des Vorhabens. Wesentliche Änderung ist die Ausbaugröße, ausgelegt auf ein statistisch einmal in 1000 Jahren (HQ 1000) vorkommenden Starkregen-Ereignis. Aus Sicht der Verwaltung führt an dieser Ausbaugröße mit einem Volumen von 12 500 Kubikmetern kein Weg vorbei. „Wir als Gemeinde möchten auf der sicheren Seite sein, angesichts der voraussichtlichen klimatischen Entwicklung“, betonte Bürgermeister Josef Pfaff. Planer Schmid informierte über die rechtlichen Grundlagen der Baumaßnahme und das technische Bauwerk sowie sein natürliches Einzugsgebiet „Hochstetter Graben“ von 70 Hektar. Zu den Anforderungen dieser Hochwasser-Retention zählen nach Schmids Worten auch eine gesicherte Zuleitung des wild abfließenden Wassers zum Becken und somit zur Ableitung im Regenwasserkanal in die Rot sowie die Umsetzung eines verbesserten Hochwasserschutzes für die Laupheimer Straße, Höhenweg und Steigerstraße.

Zu den Vorgaben des Straßenbauamtes bezüglich des Bebauungsplanes „Gassenberg“ außerhalb der Ortsdurchfahrt Burgrieden-Hochstetten in Richtung Laupheim (Kreisstraße 7518) führte Schmid unter anderem aus: Für das Straßenbauamt kommt nur die Anbindung an die Kreisstraße, wie bisher über den Höhenweg, in Betracht. Ein neuer Anschluss werde demnach nicht zugelassen. Es müsse ein Abstand zur Kreisstraße von zehn Metern eingehalten werden. Der Ausbau, ausgelegt für ein 1000-jähriges Hochwasser, verursache Kosten in Höhe von 600 000 bis 800 000 Euro. Diese Summe beinhaltet den Bau eines Wirtschaftsweges und Leitdammes. Die Gemeinde hofft dabei auf Fördermittel. Die Bauzeit betrage etwa zehn Wochen, erklärte Pfaff. „Wir sind zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr beginnen können.“ Das Gremium billigte die Planung wie vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Planfeststellungsverfahren zu beantragen. Wie Planer Erwin Schmid auf SZ-Nachfrage mitteilte, sei es „noch nicht sicher, ob es nur ein gehobenes Wasserrechtsverfahren oder ein Planfeststellungsverfahren gibt“.