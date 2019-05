Burgrieden: So sieht der neue Gemeinderat aus

An den Verhältnissen im Burgrieder Gemeinderat wird das Wahlergebnis vom Sonntag nichts verändern – aber eine ganze Anzahl neuer Gesichter nimmt in der neuen Wahlperiode Platz am Tisch des Gremiums.

Die Burgrieder sind ihrem Wahlverhalten von vor fünf Jahren ziemlich treu geblieben, ergab die Auszählung am Sonntagabend. So erreichte die Unabhängige Bürgerliche Wählervereinigung (UBW) fast exakt das gleiche Ergebnis – mit einem leichten Verlust von 0,7 Prozent. Der Verlust schlägt sich bei der Liste Freie Wähler Gemeinde Burgrieden (FWGB) – Nachfolgerin der AFW – in gleicher Weise als Gewinn nieder. An den Verhältnissen im Gemeinderat ändert sich dadurch aber nichts. Die UBW kommt wieder auf neun Sitze, die FWGB bleibt bei fünf.

Wieder als Stimmenkönigin erwies sich dabei Dr. Ulrike Ott bei der UBW (2112), die ihren Abstand zum zweiten Platz, diesmal mit der debütierenden Sandra Ott (1514) von der FWGB, noch ausbauen konnte. Neu gewählt für die UBW wurden dabei Uwe Hiller, Frank Kozlowski und Michaela Miller. Auf er Gegenseite sind nur Ute Götz und Karin Schilderoth geblieben. Neu im Gemeinderat sind bei der FWGB neben Sandra Hörmann noch Marc Wiezorrek und Thomas Thanner.

So wurde gewählt:Unabhängige Bürgerliche Wahlervereinigung (UBW)

Wohnbezirk Burgrieden

Brack, Maria 977

Ganal, Gabriele 1084

Heese, Christian 324

Hiller, Uwe 961

Kozlowski, Frank 885

Linder, Joachim 768

Dr. Ott, Ulrike 2112

Schmutz, Stephanie 879

Wohnbezirk Rot

Berg, Gerhard 607

Leib, Bernhard 830

Miller, Lothar 1011

Miller, Michaela 894

Wohnbezirk Bühl

Mayer, Thomas 621

Schmid, Martin 1298

Freie Wähler (FWGB)

Wohnbezirk Burgrieden

Götz, Ute 987

Luppold, Markus 733

Weidt, Marc-Gregor 597

Fesseler, Kathrin 599

Hörmann, Sandra 1514

Wiezorrek, Marc 1472

Wohnbezirk Rot

Härle, Matthias 784

Thanner, Thomas 785

Wohnbezirk Bühl

Schilderoth, Karin 975

(Die Gewählten sind fett gedruckt)