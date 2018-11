Burgrieden lädt zur Adventsfenster-Aktion

„Unsere Gemeinde soll auch in diesem Jahr in weihnachtlichen Glanz verwandelt werden.“ So lautet die Intension des Vereins Lebensqualität Burgrieden (LQ). Ihm und vor allem Susanne Jablonsky sowie natürlich allen Beteiligten ist es zu verdanken, dass auch in diesem Jahr die Adventsfenster-Aktion in der Gemeinde ihre Fortsetzung finden kann.

Etliche Privathaushalte und Geschäftsleute werden in der Adventszeit liebevoll gestaltete und beleuchtete Fenster vorstellen und damit die Bürger zu einem abendlichen Bummel mit besonderer Atmosphäre einladen. Zur Einstimmung in die vorweihnachtliche Zeit werden die interessierten Besucher am Sonntag, 2. Dezember (1. Advent), 17 Uhr, zum „Ansingen“ mit Bläserbegleitung einer gut neun Meter hohen Weißtanne auf dem Areal des Wohnparks „Allengerechtes Wohnen“ eingeladen. Dort haben auch zahlreiche Bewohner Fenster mit stimmungsvollen Motiven dekoriert.

Für den zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, 17.30 Uhr, haben gleich zehn Büros, Banken, Praxen und Einkaufsmärkte auf dem Rathausplatz und seiner unmittelbaren Umgebung Adventsfenster vorbereitet. Der dritte Advent (16. Dezember, 17 Uhr) führt in den Weiherweg, wo eine Familie zum Besuch im Rahmen der Aktion einlädt.

Am vierten Adventssonntag, 23. Advent, 18.30 Uhr, öffnet sich das letzte Adventsfenster in 2018 im Pfarrhaus Burgrieden. An den einzelnen Stationen warten echte Gaumenfreuden auf die Besucher. So werden gleich am ersten Advent im Wohnpark Glühwein und Punsch, Lebkuchen und Früchtebrot, süße, frisch gebackene Waffeln, aber auch Kürbissuppe und Saiten angeboten.