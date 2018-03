Burgrieden kommt mit geringer Neuverschuldung aus

Nach der gründlichen Beratung des Verwaltungs- und jüngst des Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2018 soll der Gesamtetat der Gemeinde Burgrieden in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung, voraussichtlich am 19. März, verabschiedet werden. Bei diesem Termin wird das umfangreiche Zahlenwerk dem Ratsgremium auch in Papierform zur endgültigen Beschlussfassung vorliegen.

Aufgrund der bereits in den vergangenen Haushaltsberatungen vorgetragenen Zahlen und Fakten erläuterte Bürgermeister Josef Pfaff in der Tagung am Montag nochmals die wesentlichen Projekte und Maßnahmen sowie etliche Haushaltsstellen, bei denen noch eine Restzahlung fällig ist. Pfaff zeigte sich beruhigt, dass für das Haushaltsjahr 2018 nur eine geringfügige Erhöhung der Verschuldung gegenüber den Vorjahren vorgesehen sei. Sofern die bereits in den Planentwürfen zugrunde gelegten Prognosen zutreffen, beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2018 zirka 1,53 Millionen Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 4030 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 379 Euro. Positiv stimmte die Gemeindeverwaltung ebenso, dass lediglich gut 200 000 Euro zum Ausgleich des Rechnungsergebnisses erforderlich sein werden – bedingt durch den guten Verlauf des Rechnungsjahres 2017 mit einem veranschlagten Darlehen in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro.

Größter, aber auch am schlechtesten kalkulierbarer Posten sind laut Pfaff die Investitionen für die Verlegung von Glasfaserleitungen. Wie schon in der Beschlussvorlage der Verwaltung dargestellt, könne davon ausgegangen werden, „dass der insgesamt zur Verfügung stehende Betrag von nahezu zwei Millionen Euro für das laufende Haushaltsjahr auf jeden Fall ausreichen wird“. In diesem Zusammenhang gab der Bürgermeister aber zu bedenken, dass trotz gewissenhafter Aufstellung des Gemeindeetats „manches doch noch anders kommt, als man denkt“. Man habe aber so gehandelt, dass es zu keinem bösen Erwachen kommen sollte.

Etliche dickere Ausgabebrocken

Die Liste über Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2018 sieht noch etliche dickere Ausgabebrocken vor, so etwa auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes in Hochstetten und Rot. Diese umfassen den Bau von Regenrückhaltebecken, Leitdamm und Feldwegverlegung einschließlich Grunderwerb. Für diese Hochwasserschutz-Vorkehrungen erwartet die Gemeinde Zuschussmittel vom Land. Einiges an Geld in die Hand nehmen muss die Gemeinde für die Umgestaltung des Schulhofs und Anlegung von Parkplätzen auf dem unteren Schulhof der Rottalschule in Burgrieden und nicht zuletzt für die Beteiligung an den Sanierungskosten für die Kirchenglocken von Sankt Alban. Finanziert werden sollen die geplanten Spielplätze in den Baugebieten „Stellwinkel“ in Burgrieden und „Ulmer Kreuz“ in Rot.

Eine „leidige Angelegenheit“ sind nach den Worten von Pfaff die vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten Sankt Georg in Rot. Kräftig zu Buche schlagen der Bau von Wirtschaftswegen und der Ausbau von Feldwegen außerhalb der Flurbereinigung Burgrieden. Erlöse erzielt die Kommune beispielsweise durch Erschließungsbeiträge, Grunderwerb und Verkauf eines Hauses in Bühl. Auf der Ausgabenseite hat die Rottalgemeinde nach den Worten des Bürgermeisters noch „etliche Kleinigkeiten, was man halt so braucht“. Dazu zählt der noch fehlende Feinbelag des Fritz-Leitz-Weges. Diese Maßnahme soll aber erst nach Verlegung der Glasfaserleitung und Erstellung einer Arztpraxis erfolgen.

Der Vermögenshaushalt 2018 schließt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,62 Millionen Euro ab. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 842 600 Euro im Plan vorgesehen. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Vermögenshaushalt zu.