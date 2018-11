Burgrieden grüßt am Ortseingang

Die Gemeinde Burgrieden stellt Begrüßungstafeln an den Ortseingängen auf. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am Montag. Die Schilder sollen auch Vereinen die Möglichkeit geben, für ihre Veranstaltungen zu werben.

Insgesamt sollen sieben Tafeln – und zwar jeweils drei an den Einfallsstraßen in Burgrieden und Rot sowie eine in Bühl am Ortsausgang Richtung Bußmannshausen – errichtet werden. Das zwei Meter hohe Grundgestell besteht aus einem Kopfschild, das auf der einen Seite einen Willkommensgruß und auf der anderen Seite einen Verabschiedungsgruß des jeweiligen Ortes enthält. Darunter sind zwei Kassetten für Dauerwerbung (Festspiele Burgrieden, Museum Villa Rot) angebracht. Über diese beiden Schilder können jederzeit Vereinsschilder mit Hinweisen auf eigene Veranstaltungen montiert werden. Für die Beschriftung und Produktion bei der Burgrieder Firma Stehle sind die Vereine selbst verantwortlich.

Bereits im Mai dieses Jahres hatte Ratsmitglied Marc-Gregor Weidt von der Burgrieder Firma Einmaleins dem Gemeinderat einen Entwurf für die Begrüßungstafeln und die Dauerwerbeschilder vorgestellt. Eine Kreativgruppe aus Gemeinderäten und Vereinsvertretern befasste sich anschließend mit weiteren Detailfragen. In einer Gestaltungsrichtlinie für die Vereinsschilder sind neben der inhaltlichen Folge auch Schriftart und -größe festgelegt. „Der Hintergrund darf frei gestaltet werden, der Text darauf muss halt gut lesbar sein“, sagt Weidt. In einer Benutzungsordnung sollen unter anderem der zeitliche Rahmen der Werbung sowie die Beschränkung auf Vereinsveranstaltungen (keine gewerbliche Werbung) aufgenommen werden.

11 000 Euro Kosten

Die Kosten für die sieben Grundgestelle belaufen sich auf insgesamt knapp 11 000 Euro. Die Verwaltung schlug vor, auch die jährlich anfallenden Layout- und Druckkosten zu übernehmen. Die Vereine müssen ihre Werbeschilder selbst bezahlen. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Gestelle zu beschaffen sowie das Konzept wie geplant umzusetzen.