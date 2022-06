Burgrieden feiert wieder ein Dorffest

In Burgrieden steigt am 25. und 26. Juni das Dorffest. Zum 18. Mal lädt die Gemeinde zum Feiern ein. Los geht das Festwochenende am Samstag, 25. Juni, um 17 Uhr mit einem Kinderflohmarkt in der Laupheimer Straße. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ab 19 Uhr sorgt die Band „Acoustic pur“ für Stimmung auf dem Fest. Weiter geht es am Sonntag, 26. Juni, um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Familiengottesdienst. Im Anschluss ab 11 Uhr wird das „Steiger“-Auto mit Michael Schick präsentiert und das 7. Bulldog- und Oldtimertreffen der Burgrieder Oldtimerfreunde findet statt. Von 11.15 bis 14 Uhr spielen die „Burgrieder Dorfmusikanten“ zünftige Blasmusik. Ab 14.30 Uhr startet ein Oldtimer-Korso. Der Chor der Grundschule Rot-Bihlafingen singt ab 15.15 Uhr. Schwungvolle Unterhaltung folgt ab 16 Uhr mit dem Musikverein Rot, während parallel das Holzwettsägen mit anschließender Preisverleihung der Bürgerstiftung Burgrieden stattfinden. Gegen 18 Uhr ist Siegerehrung des „Sax-Wuscht-Bixa-Schiaba“. Auf dem gesamten Festgelände gibt es außerdem an beiden Tagen Geschicklichkeitswettbewerbe mit tollen Preisen, ein Bücherzelt, Kreatives zum Anschauen (Sonntag 12 bis 17 Uhr) und für die Kleinsten Spiel- und Spaßangebote (Sonntag 13 bis 17 Uhr).