Bürgerstiftung stellt Burgrieder Wohnform vor

Insbesondere in ländlichen Räumen fehlen vielerorts Wohnangebote, die Menschen mit Pflege-, Assstenz- und Unterstützungsbedarf ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben ermöglichen. Aus diesem Grund wächst die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Initiativen, wie Bürgergenossenschaften, Vereinen, Stiftungen und gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Eine Fachtagung zum Thema „Mit Neuen Wohnformen ländliche Räume entwickeln“ richtet sich im Kulturzentrum in Mainz (Kuz) an derartige Initiativen, Vertreterinnen und Vertreter und Engagierten, die auf dem Gebiet der neuen Wohnform-Entwicklung Interesse haben oder bereits aktiv geworden sind. Dazu zählt auch die Bürgerstiftung Burgrieden, die mit der Realisierung „Allengerechtes Wohnen in Burgrieden“ diesen Schritt gewagt hat und sich mittlerweile einen hervorragenden Ruf in einschlägigen Kreisen erworben hat. Bei zwei Workshops in Mainz geben Expertinnen und Experten aus der Praxis Einblick in das Einmaleins der Projektentwicklung. Zu den zahlreichen Referenten gehört Hermann Härle, Vorsitzender der Bürgerstiftung Burgrieden. Er stellt den Tagungsteilnehmern den Wohnpark „Allengerechtes Wohnen in Burgrieden“ vor. Für Härle ist es nicht das erste Mal, dass er vor Publikum spricht oder zu Gast im Wohnpark hat.