Bronze dank „Glücksspirale“

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat mit Hilfe der Lotterie „Glücksspirale“ vor drei Jahren für die Instandsetzung des Turmdachs und des Glockenstuhls sowie die Reparatur und Wiederanbringung der Klöppel in den mittelalterlichen Glocken bei St. Alban in Burgrieden 25 000 Euro zur Verfügung gestellt. Nun erreicht Pfarrer Stefan Ziellenbach in diesen Tagen eine Bronzetafel mit dem entsprechenden Hinweis. Die Tafel soll das Engagement der privaten Förderer der Denkmalstiftung und der Rentenlotterie von Lotto auch nach den Maßnahmen an vorbildlichen Projekten in Erinnerung halten und zu weiterer Unterstützung motivieren. St. Alban gehört zu den mehr als 310 Projekten, die die private Denkmalstiftung dank Spenden und Mitteln der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Baden-Württemberg fördern konnte.

Auf einer Anhöhe am östlichen Ortsrand von Burgrieden befindet sich die katholische Pfarrkirche St. Alban. Das barocke Gotteshaus wurde 1739/1740 unter Beibehaltung eines wohl im 14. Jahrhundert errichteten spätgotischen Turms erbaut und Mitte des 19. Jahrhunderts verlängert. Die flachgedeckte Saalkirche mit eingezogenem, halbrundem Chor, nördlichem Chorseitenturm und südlicher Sakristei besitzt noch spätmittelalterliche Glocken – die älteste stammt aus dem Jahr 1546 –, deren Klöppel erneuert werden mussten.

Der Turm wies Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion auf, die dringend behoben werden mussten. Darüber hinaus stand der mittelalterliche Glockenstuhl nicht mehr frei – er lag an der Außenmauer an – und konnte aus diesem Grund nicht mehr frei schwingen. Somit mussten das Turmdach saniert, der Glockenstuhl instandgesetzt und die Klöppel in den mittelalterlichen Glocken repariert werden.