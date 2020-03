Breitbandausbau geht mit Spatenstich in Burgrieden-Bühl in die heiße Phase

Mit einem Spatenstich in Burgrieden-Bühl ist der Startschuss für die Verlegung der ersten Glasfaserleitungen des Landkreises Biberach in Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer Leonhard Weiss gefallen.

Wichtiger Schritt in die digitale Zukunft

Damit wurde die heiße Phase des Projekts eingeleitet. „Jetzt geht es richtig los. Gemeinsam mit der Firma Leonhard Weiss starten wir durch und leiten einen wichtigen Schritt in die digitale Zukunft des Landkreises ein“, so Landrat Heiko Schmid. Mit dem Spatenstich in Bühl begann die bauliche Umsetzung der kreisweiten Glasfasernetzverbindung mit mehr als 600 Kilometer Leitungen.

Landkreis investiert 32 Millionen Euro

Ziel ist nach heutigem Stand, den Ausbau des Backbonenetzes bis zum Dezember 2022 fertigzustellen und die Städte und Gemeinden des Landkreises dadurch flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Insgesamt investiert der Landkreis rund 32 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes. Das Land hat dafür Zuschüsse von mehr als 15,5 Millionen Euro bewilligt. Für die Verteilung innerhalb des Stadt- und Gemeindegebiets sind die Städte und Gemeinden zuständig.