Bluestime im Riffelhof

Bluestime ist am Samstag, 9. Februar, in Burgrieden angesagt: Die Homesick Hobos und B.B. & The Blues Shacks treten ab 20 Uhr im Riffelhof auf.

25 Jahre weltweit auf Tour, das sind mehr als 4000 Konzerte – die „BB’s“ lieben ihre Musik und spielen den Blues so gekonnt, dass selbst die Amerikaner inzwischen den Hut vor dieser deutschen Band ziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihrer Mischung aus „Rhythm & Blues“ und einem Hauch „Sixty Soul“ haben sie sich eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt. Die Band erhielt etliche Auszeichnungen, wie den „German Blues Award“ und den Titel „beste Bluesband Europas“ durch französische Musikredakteure, ihre CD „Unique Taste“ wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert.

B.B. & The Blues Shacks haben sich längst auch als Top-Act in Übersee etabliert. Sie spielten vor zehntausenden Besuchern in Dubai, auf dem Doheny Festival in Los Angeles und beim Byron-Bay-Festival in Australien mit Künstlern wie Bob Dylan, B.B. King und Elvis Costello. Frontmann Michael Arlt (vocal und harp) gehört längst zur ersten Liga europäischer Blues- und Soulsänger. Er ist zudem ein einzigartiger Entertainer. Sein Bruder Andreas Arlt ist ein eleganter Stilist und wird inzwischen als Weltklasse-Gitarrist gehandelt. Mit Fabian Fritz an Klavier und Orgel konnte die Band einen weiteren Meister für den eigenständigen Sound verpflichten. Henning Hauerken (Kontrabass und E-Bass), sowie Andre Werkmeister (Schlagzeug) liefern den besonderen Drive und Groove, den man vom Konzert noch mit nach Hause nimmt.

Im Vorprogramm werden sie einmal mehr von den Homesick Hobos, den Lokalmatadoren aus dem Rottal-Delta, unterstützt. Die Band live zu erleben heißt, dynamisch, bluesig relaxt abzudriften und den Swinging-Jumpblues in den Gelenken zu spüren, heißt es im Pressetext.