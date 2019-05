Bilder malen mit dem Hirn

Er ist einer der bedeutenden Künstler, der eine Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft sowie digitaler Technik schlägt: Adi Hoesle. Er entwickelte beispielsweise gemeinsam mit Wissenschaftlern das „Brain Painting“, bei dem mittels der Vermessung von Gehirnströmen Bilder am Computer entstehen. Ohne die Hände bewegen zu müssen, können Menschen, auch körperlich Beeinträchtige oder Querschnittsgelähmte, Kunst hervorbringen. Am kommenden Sonntag, 26. Mai, um 11.30 Uhr erklärt er seine Werke im Museum Villa Rot im Rahmen eines Gesprächs mit Museumsleiter Marco Hompes.

Adi Hoesle, der in Babenhausen lebt, stellt zugleich einige seiner Schöpfungen in der Ausstellung „Pirating Presence“ im Museum Villa Rot aus. Besucher können diese Kunstschau noch bis 10. Juni besuchen.

Hierfür hat Adi Hoesle ein eigens entwickeltes Computerprogramm entworfen. Dieses sogenannte „Research project 2“ entziffert den binären Code eines digitalen Bildes, um es danach zu variieren. So entstehen digital völlig neue Bildwelten. Was das bedeutet und wie das funktioniert, wird Hoesle im Gespräch erklären.

Kooperation mit der Wissenschaft

Nach einer Ausbildung zum Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin studierte Adi Hoesle Malerei in München und Nürtingen. In seinem Werk vereint er wissenschaftliche Verfahren sowie Techniken mit künstlerischen Motiven. Kooperationen mit Wissenschaftsinstituten sind ein zentraler Bestandteil seines Werks, das er in wichtigen Kunstmuseen, wie dem Hamburger Bahnhof Berlin, der Kunsthalle Hamburg oder dem Sprengel Museum Hannover, ausstellen konnte.