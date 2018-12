Besucher schätzen die Atmosphäre im „Riffelhof“

Einmal im Jahr ist der „Riffelhof“ in Burgrieden für knapp zwei Wochen Gastgeber eines ganz besonderen Events, das im Kontrast zu den regelmäßigen Veranstaltungen in der Musikszene steht. Die Rede ist vom in der Region einzigartigen Indoor-Adventszaubermarkt, der auch in diesem Jahr viele Besucher von nah und fern angelockt hatte.

Geschützt vor Wind und Wetter bummeln

Diese schätzen das Flair und die Atmosphäre, die der Markt auf Groß und Klein ausübt. Jederzeit geschützt von Wind und Wetter können die Liebhaber solcher Märkte in einer kleinen Welt der verlockenden Düfte und Geschenke mit Herz bei einem stimmungsvollen Bummel durch die „Marktgassen“ ein passendes Geschenk aus einem gut bestückten Angebot an italienischen Spezialitäten, auserlesenen Bränden und Likören, Handgemachtem aus Wolle, Leder, Holz, Ton und Stoffen, feinsten, eigenhändig produzierten Seifen, Keramikkunst und fair gehandeltem traditionellen Silberschmuck aus Mexiko auswählen.

Geschenkideen an elf Indoor-Ständen

An Geschenkideen mangelte es also wahrhaft nicht, der Zuspruch der Besucher stellte die elf Standbetreiber (einschließlich Riffelhof) zufrieden bis höchst zufrieden.

Damit der Charakter des Marktes erhalten bleibt, waren auch dieses Mal die Essens- und Getränkestände im Freien untergebracht. Dort bot sich bei Glühwein, Punsch und sonstigen Adventsleckereien reichlich Gelegenheit zu angeregten Gesprächen mit Freunden und Bekannten.

Der „Riffelhof“-Wirt steht selbst am Ausschank

In einer urigen Skihütte konnte man sich bei Bewirtung – der Wirt des „Riffelhofs“ stand zeitweise selbst am Ausschank – aufwärmen. Das Fazit zur Veranstaltung: Es passte einfach alles, zur Zufriedenheit der Besucher.