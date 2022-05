Besoldungsgruppe für neuen Bürgermeister festgelegt

Um eine Personalsache ging es unter dem Tagesordnungspunkt der öffentlichen Gemeinderatssitzung: „Einweisung von Bürgermeister Frank Högerle in eine Besoldungsgruppe“. Dazu führte Hauptamtleiter Andreas Munkes unter anderem aus, der gewählte neue Bürgermeister Frank Högerle werde am 1. Juni dieses Jahres sein Amt in der Gemeinde antreten.

Jetzt gelte es, die Besoldungsgruppe für Högerle festzulegen. Bürgermeister einer Gemeinde in der Größenordnung zwischen 2000 und 5000 Einwohnern würden in die Kategorie A 15 oder A 16 eingewiesen. Mit rund 4200 Einwohnern liege die Gemeinde wesentlich näher an der Grenze von 5000 Einwohnern als von 2000. Nach vorsichtiger Prognose sei davon auszugehen, dass ein weiteres Wachstum aufgrund bereits beschlossener Baugebiete und vor dem Hintergrund der gegebenen wirtschaftlich prosperierenden Region und der guten Verkehrsanbindung zu erwarten sei.

Mit ein paar Zahl der jüngeren Vergangenheit untermauerte die Verwaltung ihre Vorhersage: In den vergangenen zehn Jahren hatte Burgrieden mit Rot und Bühl einen Einwohnerzuwachs von etwa 500 Personen zu verzeichnen, was einer Steigerung von zirka 14 Prozent entspricht. Ohne Diskussion zeigte sich der Gemeinderat mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einverstanden: Bürgermeister Frank Högerle wird in die Besoldungsgruppe A 16 eingewiesen.